في أحضان جبال شرم الشيخ.. تكريم 150 طفلًا من حفظة القرآن الكريم

نظّم حزب الجبهة الوطنية بمحافظة جنوب سيناء احتفالية كبرى بوادي الخروم في منطقة السفاري بشرم الشيخ، وسط الجبال والطبيعة الخلابة، لتكريم 150 طفلًا من حفظة القرآن الكريم، المشاركين في المسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم والأصوات العذبة.

أقيمت المسابقة تحت رعاية أمانة حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وبإشراف المنطقة الأزهرية بالمحافظة.

وتقدّم للمسابقة أكثر من 750 طالبًا وطالبة من طلاب المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم بالمراحل التعليمية الأولى، يمثلون أربع مدن هي: شرم الشيخ، ودهب، ونويبع، وطور سيناء.

وشهدت المسابقة تصفيات في أربع مستويات، شملت: حفظ القرآن الكريم كاملًا، ونصف القرآن الكريم، و10 أجزاء، و5 أجزاء، حيث جرى اختيار أفضل المشاركين لتكريمهم خلال الاحتفالية.

حضر فعاليات الحفل الشيخ حسن سالم، أمين عام الحزب بمحافظة جنوب سيناء، وأحمد الكفراوي أمين التنظيم بالمحافظة، و الدكتورة وفاء رضا مديرة تعليم جنوب سيناء، والنائب السابق غريب حسان، والشيخ مصطفى زيادة أمين الشؤون الدينية بالمنطقة الأزهرية بشرم الشيخ، والمهندس مصطفى زرد رئيس مجلس أمناء المحافظة، والسيد الخراشي أمين أمانة مدينة دهب، إلى جانب عدد من ممثلي الأمانات الحزبية والقيادات التنفيذية والشعبية، ومشايخ وعواقل البدو بمدن المحافظة.

وقال الشيخ حسن سالم، أمين عام حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء، إن الحزب يحرص على دعم الأنشطة الدينية والتربوية لأبناء المحافظة لما لها من دور مهم في ترسيخ القيم الأخلاقية، مؤكدًا أن تكريم حفظة القرآن الكريم يأتي تشجيعًا لهم على مواصلة التفوق في حفظ كتاب الله.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية هذه النماذج المشرّفة، في إطار بناء جيل مستنير يجمع بين الأخلاق الطيبة والتفوق العلمي والالتزام بصحيح الدين في تعاملاته

، ليكونوا قدوة حسنة لأقرانهم.

ومن جانبه، رحّب أحمد الكفراوي، أمين التنظيم بالمحافظة، بالحضور في كلمته للحفل، وبأبناء المحافظة من حفظة كتاب الله الذين تفيض قلوبهم بنور القرآن الكريم على أرض الفيروز، مؤكدًا أن الاحتفالية لا تقتصر على مسابقة أو توزيع جوائز، بل هي احتفاء بجيل اختار أن يملأ قلبه بأسمى الكلمات وأطهرها.

وأوضح أن دور الحزب، ككيان سياسي ووطني، لا ينفصل عن بناء الإنسان، مشيرًا إلى أن هذا التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة يعكس تكامل الأدوار؛ حيث اجتمعت رسالة الأزهر الشريف بعلمها ووسطيتها مع جهود التربية والتعليم، ليخرج هذا المشهد المشرف الذي يليق بأبناء سيناء.

و وجّه الكفراوي حديثه إلى الطلاب الفائزين، مؤكدًا أنهم سفراء للأخلاق والاعتدال وقدوة لأقرانهم، داعيًا إياهم إلى الاستمرار في إتمام حفظ القرآن الكريم كاملًا، والاقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتمسك بحسن الخلق. كما وجّه الشكر لكل من أسهم في إنجاح هذه الفعالية، وللأسر التي حرصت على دعم أبنائها، مؤكدًا استمرار الحزب في دعم كل المبادرات والأنشطة التي تسهم في بناء عقول الشباب وترسيخ الهوية والقيم المجتمعية.