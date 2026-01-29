أوقاف الوادي الجديد تطلق حملة لنظافة المساجد استعدادًا لشهر رمضان

أطلقت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، حملة موسعة لنظافة وتعقيم المساجد استعدادًا لشهر رمضان الكريم، وذلك لضمان جاهزيتها لاستقبال المصلين على مدار اليوم، وتوفير سبل الراحة .

حملات لنظافة المساجد قبل شهر رمضان

وقال الشيخ رمضان يوسف مدير أوقاف الوادي الجديد، إن الهدف من إطلاق هذه الحملة الموسعة والشاملة هو امتثال لأمر الله تعالى في كتابه الكريم حين قال: "وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود"، وأن المقصود تنظيف وتطهير وتعقيم جميع المساجد في المحافظة، وتهيئة البيئة الصحية والآمنة لرواد المساجد الكرام، وإزالة أي مخلفات من داخل المسجد أو خارجه أو من فوق أسطح المساجد.

وأشارت مديرية الأوقاف بالوادي الجديد إلى أن الحملات تشمل تنظيف السجاد، تعقيم الفرش، غسيل دورات المياه، وتلميع المصابيح والمراوح، إذ يتم توجيه الأئمة والعاملين بضرورة العناية التامة بنظافة بيوت الله، مع تكثيف المرور المفاجئ لضمان الجودة، مما يضمن بيئة آمنة وروحانية للمصلين.