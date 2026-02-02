الديهي يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بطلبة الأكاديمية العسكرية

أكد الإعلامي نشأت الديهي أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بطلبة الأكاديمية العسكرية، ومشاركته لهم صلاة الفجر، حمل رسائل عميقة تتجاوز الشكل البروتوكولي، وتعكس إيمان القيادة السياسية بأن بناء الإنسان هو حجر الأساس في مشروع بناء الدولة.

وقال نشأت الديهي، خلال نقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن الرئيس السيسي يكرر في مختلف المناسبات أن تطوير التعليم يمثل المدخل الرئيسي لإقامة دولة حديثة، رغم محدودية الموارد، مؤكدًا أن الإنفاق على التعليم ليس عبئًا بل استثمار طويل الأمد في مستقبل الوطن.

وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، ان الأكاديمية العسكرية لم تعد تقتصر على إعداد الكوادر العسكرية فقط، بل أصبحت نموذجًا يمكن توظيف إمكاناته لخدمة القطاع المدني، في إطار خطة أوسع لاستعادة قيمة التعليم ومكانته.

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تشهد انسجامًا واضحًا بين فكر الرئيس ورؤيته واهتمامه الحقيقي بالإنسان المصري، مشددًا على أن التقدم لا يُقاس بعدد الشهادات، بل بجودة العقل والثقافة ومستوى الوعي والتعليم.