عمرو أديب: أكره الروبلوكس.. وأشيد بقرار وقف تداولها في مصر

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه أنا بكره لعبة “روبلوكس”، وبكره إدمان الأطفال لها، مشيرا ‘إلى ظأن هناك قرار جرئ من الأجهزة الأمنية المصرية، بوقف تداول تلك اللعبة.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”: اللعبة دي خطر جدا، وللأسف بيلعبها أطفال في سن صغير من 6 سنوات حتى 8 سنوات، واللعبة دي لا نهائية.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن أخطر ما في اللعبة المحادثات التي تتم، وهو ما يعد خطر على أبنائنا، مؤكدا أنه للأسف تم إستغلال وإستهداف الأطفال حتى أنه أصبح “تريند”.

وأشار عمرو أديب إلى أنه على الدولة الا تتراجع عن حجب تلك اللعبة لخطورتها الكبيرة على أطفالنا.