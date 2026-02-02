قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة تدخل حسام حسن في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
استقرار المنظومة خط أحمر.. الأسنان ترفض تعديلات قانون المستشفيات الجامعية
روبلكس تشعل الجدل في مصر.. هل تحولت ألعاب الأطـ.فال إلى خطر رقمي؟
1.1 مليون دولار.. حكم سابق يلزم الزمالك بسداد مستحقات أيك السويدي في ملف عمر فرج
ضوابط صارمة لحماية الأطفال ذوي الإعاقة بالقانون
الذهب يهبط بأكثر من 3% والفضة تتراجع 5% عالميا
متحدث الأوقاف: تحديد وقت أو آيات لصلاة التراويح مخالف للمنطق
تحويل النشاط السكني إلى تجاري.. حالات إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر
المكسيك تتحدى الضغوط الأمريكية وتتعهد بإرسال مساعدات عاجلة إلى كوبا
إزالة العقار المائل في المحلة.. ومحافظ الغربية يقطع زيارته للقاهرة
هل يجوز التصرف في البضائع المعفاة جمركيا؟.. القانون يجيب
طقس اليوم.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة وانخفاض بالرؤية الأفقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

عمرو أديب: أكره الروبلوكس.. وأشيد بقرار وقف تداولها في مصر

عمرو أديب
عمرو أديب
محمود محسن

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه أنا بكره لعبة “روبلوكس”، وبكره إدمان الأطفال لها، مشيرا ‘إلى ظأن هناك قرار جرئ من الأجهزة الأمنية المصرية، بوقف تداول تلك اللعبة.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”: اللعبة دي خطر جدا، وللأسف بيلعبها أطفال في سن صغير من 6 سنوات حتى 8 سنوات، واللعبة دي لا نهائية.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن أخطر ما في اللعبة المحادثات التي تتم، وهو ما يعد خطر على أبنائنا، مؤكدا أنه للأسف تم إستغلال وإستهداف الأطفال حتى أنه أصبح “تريند”.

وأشار عمرو أديب إلى أنه على الدولة الا تتراجع عن حجب تلك اللعبة لخطورتها الكبيرة على أطفالنا.

