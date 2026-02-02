بدون زحمة ولا طوابير.. كيف تحجز تذكرة قطار وأنت في المنزل؟

يرغب البعض في حجز تذكرة قطار من المنزل دون الحاجة للذهاب إلى المحطات، ففي إطار سعي الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتخفيف الزحام على شبابيك التذاكر، وتسهيل إجراءات السفر على المواطنين، أطلقت الهيئة مركز خدمة العملاء الصوتية، الذي يتيح الاستعلام عن مواعيد القطارات وحجز التذاكر آليًا من المنزل عن طريق التليفون، دون الحاجة للتوجه إلى المحطات.



وتأتي هذه الخدمة ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية، وتنويع قنوات بيع التذاكر، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لجمهور الركاب على مستوى الجمهورية.



ما هو مركز خدمة العملاء الصوتية؟

مركز خدمة العملاء الصوتية هو خدمة هاتفية تعمل على مدار 24 ساعة، تتيح للركاب الاستعلام والحجز والتواصل مع الهيئة بسهولة، من خلال موظفين مدربين ونظام حجز آلي متصل مباشرة بمنظومة التذاكر الرسمية.



الخدمات التي يقدمها مركز خدمة العملاء

يوفر مركز خدمة العملاء مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل:

- الاستعلام عن مواعيد القطارات وخطوط السير على جميع الخطوط.

- معرفة أسعار التذاكر وأنواع القطارات المتاحة.

- الاستعلام عن طرق وقنوات بيع تذاكر القطارات المعتمدة.

- الاستعلام عن التذاكر التي تم حجزها مسبقًا عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق أو وكلاء البيع.

- تسجيل الشكاوى والملاحظات، وتحويلها للجهات المختصة بالهيئة لمتابعتها.

- حجز مقاعد القطارات المكيفة والفاخرة بشكل مباشر وآلي.



خطوات حجز تذكرة القطار بالتليفون

تتم عملية حجز التذاكر عبر مركز خدمة العملاء وفق خطوات بسيطة ومنظمة، كالتالي:

- الاتصال على أحد أرقام مركز خدمة العملاء.

- طلب حجز تذكرة على القطار المطلوب وتحديد خط السير وتاريخ السفر.

- قيام موظف خدمة العملاء بعرض تفاصيل الرحلة، من حيث المواعيد ونوع القطار والسعر.

- في حالة موافقة العميل، يتم إرسال طلب الحجز إلى النظام الآلي لإصدار التذاكر.

- يتلقى العميل رسالة SMS تحتوي على رقم مرجعي للدفع.

طرق سداد قيمة التذكرة

بعد استلام الرقم المرجعي، يمكن سداد قيمة التذكرة من خلال:

- أي تاجر من تجار شركات التحصيل الإلكتروني «فوري».

- تطبيق فوري على الهاتف المحمول.

وأكدت الهيئة أنها تعمل على إضافة وسائل دفع إلكترونية أخرى خلال الفترة المقبلة، لتوسيع خيارات السداد أمام الركاب.

استلام التذكرة والدخول للمحطة

عقب إتمام عملية السداد، يتلقى العميل رسالة نصية قصيرة تحتوي على رابط تحميل التذكرة الإلكترونية على الهاتف المحمول، ويتم استخدامها في:

- الدخول إلى المحطة عبر البوابات الإلكترونية.

- إبراز التذكرة الرقمية لمفتش القطار أثناء الرحلة عند الطلب.

أرقام الاتصال وتكلفة الخدمة

تتوفر خدمة مركز خدمة العملاء الصوتية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، من خلال:

- الاتصال بالرقم 1661 من الهاتف المحمول.

- الاتصال بالرقم 09000661 من الهاتف الأرضي.

- وتبلغ تكلفة الخدمة 1.5 جنيه للدقيقة.

خطوة جديدة لتسهيل السفر بالقطار

ويعكس إطلاق مركز خدمة العملاء الصوتية التزام هيئة السكك الحديدية بتطوير الخدمات المقدمة للركاب، وتخفيف التكدسات داخل المحطات، وتسهيل إجراءات السفر، بما يضمن تجربة أكثر راحة وسرعة وأمان، خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمواطنين في المحافظات.