السكة الحديد: اتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء وإيقاف خدمة حجز تذاكر القطارات من خلال شركة فوري

في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على حماية حقوق الركاب، وضمان تقديم مستويات خدمة مميزة ونظراً لما تلاحظ من قيام بعض وكلاء البيع التابعيين لشركة فوري باستخدام خاصية اعادة الطباعة لاصدار تذاكر السفر بالقطارات مرات متعددة وبيعها لجمهور المسافرين بالمخالفة للقانون وللتعليمات المنظمة للبيع الإلكتروني لتذاكر القطارات بالرغم من قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتوقيع الغرامات علي شركة فوري لعدم قيامها بالالتزام بتطبيق اجراء الرقابة والحوكمة واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لإيقاف خاصية اعادة طباعة تذاكر السفر بالقطارات.

وحيث تم ضبط العديد من وكلاء البيع التابعين لشركة فوري لقيامهم بالتحايل واستخراج عدد من التذاكر بالمخالفة لشروط التعاقد وقد تم تحويلهم لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

اتخاذ كافة الاجراءات القانونية

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لالغاء وايقاف خدمة بيع تذاكر القطارات عن طريق وكيل البيع (شركة فوري) ووكلاءها اعتباراً من اليوم الاحد الموافق 18/1/2026 .

وتؤكد الهيئة علي استمرار خدمة بيع تذاكر القطارات عن طريق وكلاء البيع الاخرين الملتزمين بتعليمات وشروط التعاقد مع الهيئة لتقديم خدمة بيع وإصدار التذاكر وهي (خالص – الأهلي ممكن - أمان - ضامن - ماجيك باي - خدماتي - أو باي - طلقة - كاش كول – مصاري – أموال – موجه – اسمارت باي - وقتي ).

وذلك بالإضافة الي منافذ البيع المتوفرة لحجز التذاكر بعدة طرق وهي :

شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة علي مدار 24 ساعة – مكاتب المدينة بعدد 34 مكتب على مستوى الجمهورية - الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة – تطبيق الهاتف المحمول - حجز التذاكر على القطارات المكيفة والفاخرة من خلال الاتصال على الخدمة الصوتية على الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو رقم 09000661 من أى تليفون أرضى - ماكينات الحجز الذاتى [ TVM ] الموجودة ببعض المحطات الرئيسية .

وتؤكد الهيئة علي أنها لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب وذلك في ظل الإهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنوياً وهو ما أحدث نقلة نوعية كبيرة في مستوي الخدمة المقدمة .