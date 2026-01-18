قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: ترامب فرض رسوما جمركية على أقرب حلفائه الأوروبيين في الناتو
أحمد موسى: 25 يناير يوم عيد الشرطة والوعي المصري في مواجهة التحديات
وزير الصحة السوداني يعلن احتواء مرض الكوليرا في معظم الولايات
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم
ترامب يطلق «مجلس السلام» لتجاوز الدور التقليدي لمجلس الأمن
عياد رزق: رسالة ترامب للرئيس السيسي تؤكد مكانة مصر ودورها في استقرار المنطقة
أحمد مجاهد: إطلاق جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية بقيمة نصف مليون جنيه
بين ترانيم الكنائس ودفء القلقاس.. مصر تحتفل بليلة الغطاس في أبرد ليالي طوبة
بمشاركة أحمد حجازي .. نيوم يتفوق على الهلال السعودي 1-0 في الشوط الأول
عبدالعاطي: إسرائيل ما زالت تعرقل دخول المساعدات والمستلزمات الطبية
ظاهرة جوية تبدأ الساعة 3 فجرًا والصغرى تصل 1.. تحذير عاجل من الأرصاد
ضربة للسنغال قبل نهائي إفريقيا.. إصابة الظهير الأيمن تُجبر الجهاز الفني على تعديل التشكيل
أخبار البلد

السكة الحديد: اتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء وإيقاف خدمة حجز تذاكر القطارات من خلال شركة فوري

قطارات السكك الحديدية
قطارات السكك الحديدية
حمادة خطاب

في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على حماية حقوق الركاب، وضمان تقديم مستويات خدمة مميزة ونظراً لما تلاحظ من قيام بعض وكلاء البيع التابعيين لشركة فوري باستخدام خاصية اعادة الطباعة لاصدار  تذاكر السفر بالقطارات مرات متعددة وبيعها لجمهور المسافرين بالمخالفة للقانون وللتعليمات المنظمة للبيع الإلكتروني لتذاكر القطارات بالرغم من قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتوقيع الغرامات علي شركة فوري لعدم قيامها بالالتزام بتطبيق اجراء الرقابة والحوكمة واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لإيقاف خاصية اعادة طباعة تذاكر السفر بالقطارات.

وحيث تم ضبط العديد من وكلاء البيع التابعين لشركة فوري لقيامهم بالتحايل واستخراج عدد من التذاكر بالمخالفة لشروط التعاقد وقد تم تحويلهم لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

اتخاذ كافة الاجراءات القانونية 

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لالغاء وايقاف  خدمة بيع تذاكر القطارات عن طريق وكيل البيع (شركة فوري) ووكلاءها اعتباراً من اليوم الاحد الموافق  18/1/2026 .

وتؤكد الهيئة علي استمرار خدمة بيع تذاكر القطارات عن طريق وكلاء البيع الاخرين الملتزمين بتعليمات وشروط التعاقد مع الهيئة لتقديم خدمة بيع وإصدار التذاكر وهي (خالص – الأهلي ممكن - أمان - ضامن - ماجيك باي - خدماتي - أو باي - طلقة - كاش كول – مصاري – أموال – موجه – اسمارت باي - وقتي ).

وذلك بالإضافة الي منافذ البيع المتوفرة لحجز التذاكر بعدة طرق وهي : 

شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة علي مدار 24 ساعة – مكاتب المدينة بعدد 34 مكتب على مستوى الجمهورية - الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة – تطبيق الهاتف المحمول - حجز التذاكر على القطارات المكيفة والفاخرة من خلال الاتصال على الخدمة الصوتية على الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو رقم 09000661 من أى تليفون أرضى - ماكينات الحجز الذاتى [ TVM ] الموجودة ببعض المحطات الرئيسية .

وتؤكد الهيئة علي أنها لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب وذلك في ظل الإهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنوياً وهو ما أحدث نقلة نوعية كبيرة في مستوي الخدمة المقدمة .

الهيئة القومية لسكك حديد مصر فوري النقل

