مصرع طالب غرقا في نهر النيل بأسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري بأسيوط من انتشال جثة طالب لقي مصرعه غرقًا بنهر النيل، بجوار مركز شباب الشهابية بمركز أبنوب.



وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بسقوط طالب يُدعى محمد عبد المنعم، 15 عامًا، ومقيم بقرية بني محمد، في نهر النيل بجوار مركز شباب الشهابية.



وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مركز الشرطة، وسيارة الإسعاف، وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري، حيث تمكنت القوات من انتشال الجثمان، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي.



وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.