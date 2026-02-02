قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أجمل جدة في الدنيا.. حفيد شهيرة يحتفل بعيد ميلادها

حفيد شهيرة يحتفل بعيد ميلادها بطريقته الخاصة
حفيد شهيرة يحتفل بعيد ميلادها بطريقته الخاصة
ميرنا محمود   -  
علا محمد

احتفل الفنان محمود عمرو محمود ياسين بعيد ميلاد جدته الفنانة شهيرة، الذي وافق يوم 1 فبراير.

وكتب محمود ياسين عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"كل سنه و انت طيبة يا احلي جدة في الدنيا ربنا يخاليكي ليا و دايما في ضهري بحبك اوي يا اجمل جده في الدنيا ".


 

مسيرة شهيرة
وتخرجت شهيرة من معهد الفنون ‏المسرحية، وبدأت علاقة شهيرة بالفن عندما كانت تدرس في الصف الأول الإعدادي، حيث تم اختيارها لتشارك في مسرحية بعنوان "أم جلال" التي تقدمها فرقة المدرسة بمناسبة انتهاء العام الدراسي، ولكن تعرضت بطلة المسرحية لوعكة صحية شديدة خلال أحداث المسرحية، وبعد إلحاح شديد منها وافق أساتذتها على إسناد الدور لها وإذا بها تتألق وتصبح نجمة العرض المسرحي، مما أهلها أيضا لكي تصبح بطلة العروض المسرحية بالمدرسة.


والتحقت شهيرة ، عقب حصولها على الثانوية العامة بمعهد الفنون المسرحية بالقاهرة، مع الالتحاق أيضا بكلية الحقوق لإرضاء والدها الذي رغم عشقه للفن إلا أنه رفض أن تتجه ابنته لهذا المجال.

اجتازت "شهيرة" اختبارات القبول بالمعهد وحصلت على المركز الأول على مستوى البنات، وفي العام الأول لالتحاقها بمعهد الفنون المسرحية كانت الانطلاقة الأولى لها في عالم الفن، حيث شاركت في الفيلم السينمائي "صور ممنوعة" للمخرج مدكور ثابت، والذي التقت من خلاله مع الفنان محمود ياسين وتوطدت علاقتهما وقررا الزواج.

توالت الأعمال الناجحة للفنانة المعتزلة خاصةً عقب تفرغها للمعهد وتركها لكلية الحقوق، حيث قدمت عددا من الأفلام المتميزة من أبرزها "وضاع العمر يا ولدي" و"سؤال في الحب" و"شقة في وسط البلد" و"الرجل الذي عطس" و"عودة الهارب"، من أهم مسلسلاتها الدرامية "الكهف" و"الوهم والحب" و"الزوجة آخر من يعلم".

اعتزال شهيرة 
 

عندما تعرضت الفنانة شهيرة لوعكة صحية، وفى الوقت نفسه، شاهدت رؤيا فى المنام، وهي تخضع لمرحلة العلاج، وكفاً معلقاً في الهواء وقد أمسك بالمصحف الشريف، وعندما ذهبت لتفسير تلك الرؤية، أشاروا عليها بقراءة القرآن في كل أوقاتها، لذا قررت قراءته، كما انطلقت إلى كتب التفسير والحديث والسنة.

محمود عمرو محمود ياسين شهيرة

