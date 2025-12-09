قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواجهة الصعود.. تغيير كبير في تشكيل منتخب مصر أمام الأردن
طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية
أفضل صيغ الاستغفار لتحقيق الأماني وجلب الخيرات.. كلمات تفتح لك أبواب الفرج
خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟
دون إصابات.. السكة الحديد تعيد 3 عربات إلى مسارها بعد خروجها عن القضبان
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 9-12-2025
4 عبادات تعادل قيام الليل في الأجر.. لا تفوت ثوابها
محمد صلاح أسطورة وجماهير ليفربول وراه.. مدرب في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يكشف التفاصيل
الأسبوع القادم قرار مهم.. وزير الشباب والرياضة يطمئن جماهير الزمالك
فن وثقافة

مكنتش بحب أدخل البيت.. محمود ياسين يدعم والدته بعد أزمتها الصحية

محمود ياسين ووالدته
محمود ياسين ووالدته
يارا أمين

نشر الفنان محمود ياسين فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك يعرض خلاله صوره مع والدته الإعلامية آيات أباظة، معبرًا عن حبه الشديد لها.

وعلق محمود ياسين على الفيديو: “يا حبيبتي يا اقوي و احسن ست في الدنيا سنة بجد صعبة ووحشة أن نشوف أهم وأحلى حد في حياتنا في الموقف ده كل حاجة وحشة وانتي تعبانة كل حاجة ملهاش طعم البيت وانتي في المستشفى بجد مكنتش بحب أدخله”.

وتابع: “ربنا يخليكي لينا وفي كل تفصيله في حياتنا اللي ملهاش طعم طول مانتي مش مبسوطه اختبار صعب بس انتي كنتي قده علشان”.

واختتم: “انتي أقوى ست في الدنيا بحبك يا أحلى أم وأقرب حد ليا وإن شاء اللّٰه متشوفيش سنة كدة تاني وكل اللي جاي فرحة وسعادة يارب كل سنة وانتي أحلى حاجة في حياتنا”.

وكان قد أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين منع الزبارعن زوجته الإعلامية آيات أباظة وذلك بناء علب تعليمات الطبيب بعد خضوعها لعملية استئصال ورم.

و كتب عمرو محمود ياسين منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  " أحب أشكر من قلبي كل الأصدقاء والأحباب اللي سألوا عن زوجتي الغالية، سواء بالمكالمات أو الرسائل أو بالحضور الشخصي للاطمئنان عليها. محبتكم ومساندتكم  ليها وليّ بتفرق جدًا وبتدّي طاقة إيجابية حقيقية.

وبناءً على توجيهات الطبيب المعالج، تم منع الزيارة في الوقت الحالي لحين استقرار الحالة الصحية العامة إن شاء الله. بنطمنكم إن الوضع تحت السيطرة، وكل يوم ان شاء الله  يبقى في تحسّن . دعواتكم المستمرة هي أهم دعم لينا".

محمود ياسين الإعلامية آيات أباظة عمرو محمود ياسين استئصال ورم مرض آيات أباظة

