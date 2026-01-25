وفد «بيت العائلة المصرية» يهنئ مدير أمن كفر الشيخ بعيد الشرطة| صور

قدم وفد من بيت العائلة المصرية بفرع كفر الشيخ، اليوم، التهنئة للواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، بمناسبة الذكرى الـ 74 لعيد الشرطة المصرية.

ضم الوفد كلاً من: الشيخ عبد اللطيف طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية والقس ياكوبس أسعد، الشيخ أحمد النادي، مدير عام منطقة وعز كفر الشيخ، والنائب عز الدين جودة، عضو مجلس الشيوخ، والإعلامي زايد الزاهد، وجورج سمير، رئيس لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية فرع كفر الشيخ، والدكتورة صباح أبو الفتوح، عميد كلية التمريض، والدكتورة لمياء لطفي، الأستاذ بكلية التربية النوعية، وعلاء العريان، المنسق العام للفرع.

كما توجه الوفد لتقديم التهنئة إلى اللواء عبد الحليم فايد، نائب مدير أمن كفر الشيخ، متمنين لجميع قيادات وضباط وأفراد المديرية دوام التوفيق والسداد في رسالتهم السامية.