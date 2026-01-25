محافظ كفر الشيخ يتابع تركيب شوارع سيدي غازي بـ الإنترلوك.. صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من شوارع مدينة سيدي غازي، وذلك بحضور أيمن غالي، رئيس مدينة سيدي غازي.

وقال المحافظ إنه يجري تنفيذ الأعمال في 15 شارعًا بإجمالي أطوال تصل إلى 1300م وبعرض 6م، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك يأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حركة السير، مشددًا على ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة.

أضاف محافظ كفرالشيخ أن أعمال التطوير الجارية تسهم في إضفاء مظهر جمالي وحضاري على الشوارع، وتأتي ضمن اهتمام الدولة بتحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المراكز والمدن.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى متابعته المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية بجميع المراكز والمدن، للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء، وتذليل أي معوقات لضمان تنفيذ المشروعات على الوجه الأمثل وتحقيق خدمات متميزة لأهالينا.

أكد محافظ كفر الشيخ استمرار تنفيذ خطة متكاملة لتطوير الخدمات ورفع كفاءة المرافق الأساسية، تشمل أعمال النظافة، والتشجير، ورفع كفاءة الجزر الوسطى، وتركيب بلاط الإنترلوك، وتمهيد ورصف الطرق، إلى جانب تطوير الشوارع والميادين بمختلف مدن وقرى المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق بيئة حضارية تليق بأبناء كفرالشيخ.