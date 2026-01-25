قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم محلب: مصر في مقدمة الداعمين لغزة وستلعب دورا محوريا في إعادة الإعمار
شاهد.. قمصان لاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية على استاد برج العرب
كتائب القسام تؤكد تسليم جميع الأسرى والجثث وفق اتفاق وقف إطلاق النار
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة بعدة مناطق
هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يوضح حكمه وفضله
الكشف عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة
الوصفة الأصلية.. طريقة عمل حمص الشام المصري
شوط أول سلبي بين برشلونة وريال أوفييدو بالدوري الإسباني
هاني ضاحي يترشح على مقعد نقيب المهندسين.. صور
شاطر لدرجة الاستفزاز.. مفيدة شيحة: فتحي عبد الوهاب آل باتشينو العرب
أستون فيلا يفوز على نيوكاسل بثنائية ويحتل المركز الثالث في البريميرليج
جناح الأزهر يكرم أبناء الشهداء في احتفالية بعيد الشرطة بمعرض الكتاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال جولة بسيدي غازي.. محافظ كفر الشيخ يوجه بإنجاز طلبات المواطنين| صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة سيدي غازي، وذلك في إطار جولاته الميدانية المتواصلة لمتابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، وسعيًا لتعزيز جودة الخدمات المقدمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بحضور أيمن غالي، رئيس مدينة سيدي غازي، وعدد من القيادات التنفيذية.

استمع محافظ كفرالشيخ إلى المواطنين داخل صالة تقديم الخدمة حول إنجاز المعاملات، كما استمع إلى شرح مفصل من مدير المركز وموظفي الشباك حول طبيعة العمل وآلية استقبال الطلبات، وما يقدمه المركز من خدمات متنوعة تشمل خدمات السداد المختلفة منها الإيجارات والأقساط، وتجديد رخص المحال التجارية والإشغالات والإعلانات، والاستعلام عن طلبات الرخص وموقف التراخيص السابقة، وطلبات بدل فاقد لرخص البناء، وطلبات المعاينة، إلى جانب تلقي طلبات التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023.

أكد محافظ كفر الشيخ أهمية تطوير الأداء داخل المراكز التكنولوجية وتبسيط الإجراءات، بما يضمن تقديم خدمات سريعة وفعالة للمواطنين، موضحًا أن المراكز التكنولوجية تمثل حلقة وصل مهمة بين المواطن والحكومة، وتلعب دورًا محوريًا في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير الوقت والجهد، وتحقيق مبدأ الشفافية في التعاملات.

شدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة الإسراع في فحص وإنهاء الطلبات، خاصة فيما يتعلق بملفات التصالح وتقنين أوضاع المخالفات، مع حسن استقبال المواطنين ومعاملتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين، وتقديم الدعم الكامل لهم لإنهاء إجراءاتهم وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.

وجه محافظ كفر الشيخ بضرورة تأهيل وتدريب الكوادر البشرية بالمراكز التكنولوجية لرفع كفاءتهم، وضمان تقديم خدمات متميزة تواكب التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة في مختلف القطاعات.

كلف محافظ كفر الشيخ باستمرار المتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية، وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف المراكز والمدن، مشددًا على الالتزام بجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظة كفرالشيخ على تعزيز منظومة التحول الرقمي، وتوسيع نطاق الخدمات التكنولوجية، والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

ترشيحاتنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أحمد عبد المجيد: كلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة أكدت أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بالحفاظ على الدولة

الدكتور هاني سري الدين ، نائب رئيس حزب الوفد والمرشح لرئاسة حزب الوفد

مع اقتراب انتخابات رئاسة الوفد في 30 يناير.. قيادات حزبية تعلن دعمها لهاني سري الدين انطلاقا من حرصها على مستقبل الحزب

نادر نسيم

نادر نسيم: كلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة أكدت أن حماية الوطن أولوية قصوى

بالصور

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل حمص الشام المصري

طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

احتفالاً بعيد الشرطة.. محافظ الشرقية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد