سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سلاحا سريا جديدا، أطلق عليه اسم "المُشتت"، كان حاسما في العملية الأمريكية على فنزويلا، التي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وذكرت شهادات ميدانية من فنزويلا أن المسلحين الذين عملوا لصالح مادورو انهاروا فجأة، وظهرت عليهم أعراض النزيف والتقيؤ، وقال أحد أفراد حراسة الحاكم الذي نُقل لاحقًا إلى الولايات المتحدة: "فجأةً انطلقت جميع أجهزة الرادار لدينا دون أي تفسير".

وأضاف: "رأينا طائرات بدون طيار كثيرة تحلق فوق مواقعنا، ولم نكن نعرف كيف نتصرف، ثم ظهرت ثماني طائرات هليكوبتر تحمل حوالي 20 جنديًا أمريكيًا".

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي: