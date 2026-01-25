طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط للرياح تشهده البلاد خلال طقس الغد، تصل سرعتها إلى (35 إلى 45) كم/س على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا الاثنين في مصر

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس غدا، يشهد رياح مُثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد وتمتد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض المناطق.

وتكون حالة الطقس غدًا، شديد البرودة صباحًا، دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، حيث تسجل القاهرة الكبرى العظمى 24° م خلال ساعات النهار.

حركة الملاحة البحرية

تشهد الملاحة البحرية اضطرابًا على سواحل( السلوم – مطروح – العلمين – الإسكندرية)، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.

تحذيرات لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

ناشدت هيئة الأرصاد، بضرورة ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، توخي الحذر أثناء القيادة خاصة على الطرق الصحراوية، مع تجنّب الأنشطة البحرية والصيد على السواحل المذكورة.

وفقاً لبيان هيئة الأرصاد من المتوقع يكون هناك نشاط رياح تتراوح سرعتها ما بين 35 إلى 45 كم/س على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية، حيث تؤثر الرياح على شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى، وعلى مناطق شمال الصعيد أيضا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من أن هذه الأتربة قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق، وهو ما يتطلب حذراً شديداً في عمليات الإقلاع والهبوط بالمطارات المتأثرة.

درجات الحرارة غدا

عن درجات الحرارة غدا، المتوقعة، خلال حالة الطقس غدا، كالتالي:

يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، دافئ نهاراً، وشديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء،

وسجلت درجات الحرارة العظمى والصغرى التالي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 | الصغرى 11

السواحل الشمالية: العظمى 21 | الصغرى 12

شمال الصعيد: العظمى 25 | الصغرى 07

جنوب الصعيد: العظمى 27 | الصغرى 12