قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شعبة المحمول: إلغاء إعفاءات الهواتف يرفع أسعار المستعمل 10% وقد يزيد قريبا
طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية
عبر موقع النيابة العامة.. خطوات التظلم على مخالفات المرور 2026
الجيش السوري يتهم قسد بخرق اتفاق وقف إطلاق النار
عمرو أديب: مصر غنية إنسانيا وبالبركة والرحمة والخير.. ومحدش بينام فيها من غير عشاء
هل ستكون هناك حرب في المنطقة وضربات توجه لإيران؟.. عمرو أديب يوضح
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر
خطة التمكين.. أحمد موسى: الإخوان جهاز استخباراتي يهدف للسيطرة على الدولة وأخونة المؤسسات
اتحاد الكرة يدرس إقامة مباريات ربع نهائي كأس مصر خلال مارس
ارحموا البلد.. أحمد موسى: إعلاميون خانوا الوطن في 25 يناير ويخربون مصر حتى اليوم
معارك لا تعد وشغف لم يتغير.. محمد هاني يحتفل بعيد ميلاده برسالة عن رحلته مع الأهلي
التعادل السلبي يحسم مواجهة المصري والزمالك بالكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر
نورهان خفاجي

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط للرياح تشهده البلاد خلال طقس الغد، تصل سرعتها إلى  (35 إلى 45) كم/س على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا الاثنين في مصر 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس غدا، يشهد رياح مُثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد وتمتد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض المناطق.

وتكون حالة الطقس غدًا، شديد البرودة صباحًا، دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، حيث تسجل القاهرة الكبرى العظمى 24° م خلال ساعات النهار.

 حركة الملاحة البحرية

 تشهد الملاحة البحرية اضطرابًا على سواحل( السلوم – مطروح – العلمين – الإسكندرية)، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.

تحذيرات لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

ناشدت هيئة الأرصاد، بضرورة ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، توخي الحذر أثناء القيادة خاصة على الطرق الصحراوية، مع تجنّب الأنشطة البحرية والصيد على السواحل المذكورة. 

وفقاً لبيان هيئة الأرصاد من المتوقع يكون هناك نشاط رياح تتراوح سرعتها ما بين 35 إلى 45 كم/س على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية، حيث تؤثر الرياح على شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى، وعلى مناطق شمال الصعيد أيضا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من أن هذه الأتربة قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق، وهو ما يتطلب حذراً شديداً في عمليات الإقلاع والهبوط بالمطارات المتأثرة.

درجات الحرارة غدا 

عن درجات الحرارة غدا، المتوقعة، خلال حالة الطقس غدا، كالتالي:

يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، دافئ نهاراً، وشديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء،

وسجلت درجات الحرارة العظمى والصغرى التالي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 | الصغرى 11

السواحل الشمالية: العظمى 21 | الصغرى 12

شمال الصعيد: العظمى 25 | الصغرى 07

جنوب الصعيد: العظمى 27 | الصغرى 12

الطقس هيئة الأرصاد الطقس غدا درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

الإنترنت

خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المحافظات غدًا

نادر أبو الليف

أخدت غرضها منه وعملتله حظر.. القصة الكاملة لأزمة نادر أبو الليف مع المذيعة

بالصور

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

تبدأ من 20 جنيه.. أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الإستهلاكية

اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان

وكيل صحة الشرقية يطمىن على الخدمات بحملة مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

جريمة قتل غامضة تشعل أحداث مسلسل التمثيلية

بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية

فيديو

عمرو سعد

رمضان 2026.. طرح البرومو الدعائي الثاني لمسلسل إفراج من بطولة عمرو سعد

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد