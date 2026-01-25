قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصريحات سلوت تكشف مفاجأة بشأن إقالته من تدريب ليفربول
الصحة العالمية: مصر أول دولة في العالم وصلت إلى المستوى الذهبي في القضاء على فيروس سي
مع اقتراب الجرام من 8000 جنيه.. أيهما أفضل للاستثمار الجنيه الذهب أم المشغولات؟
ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر يحذر من استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبية
الضغط الأمريكي.. خبير يكشف أسباب تراجع «قسد» في سوريا
المصري الأخطر وإنتفاضة لـ الزمالك وأهداف ضائعة.. ملخص الشوط الأول
جيش الإحتلال يعلن مصرع عنصرين من حزب الله في جنوب لبنان
بعد تصريحات وزير العمل بتحرير 743 محضرا.. كيف تصدى قانون العمل للمخالفات
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يسافر إلى تنزانيا بطائرة خاصة استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز
أسعار ومواصفات كيا تاسمان 2026 في السعودية
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأحد
وزيرة البيئة تعلن نجاح الأجهزة المعنية في ضبط المتهمين بواقعة القرش الحوتي
مقالات

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

سيد الضبع
سيد الضبع

تحوّل جيل Z إلى محور رئيسي في الخطاب الإعلامي والسياسي، بوصفه الجيل الأكثر قدرة على التأثير في مسارات المستقبل، ليس فقط بسبب حجمه العددي، بل لطبيعة وعيه الرقمي وأدواته المختلفة في التفاعل والتعبير،  باعتباره جيلًا نشأ داخل الفضاء الرقمي، وتكوَّن وعيه في ظل ثورة تكنولوجية متسارعة، هذا الجيل يمتلك قدرة هائلة على الوصول إلى المعلومة وصناعة الرأي العام، لكنه في الوقت نفسه يُعد من أكثر الأجيال عرضة لإعادة التوجيه وبناء الوعي الزائف، في ظل غياب معايير صارمة للتحقق، وتضخم المحتوى العاطفي والمُسيّس.

اللافت للنظر أن منصات وقنوات جماعة الإخوان الإرهابية كثّفت خلال الفترة الماضية، ولا تزال، حديثها عن جيل Z بشكل غير مسبوق، وقدّمت نفسها فجأة باعتبارها «صوت الشباب» و«المدافع عن حقوقهم»، في محاولة مكشوفة لإعادة التسلل إلى الوعي الجمعي من بوابة جديدة، بعد فشلها المتكرر في التأثير عبر الخطاب التقليدي.

لماذا جيل Z تحديدًا؟

استهداف هذا الجيل لم يأتِ صدفة، بل يقوم على قراءة دقيقة لطبيعة سلوكه الإعلامي، حيث يتميز جيل Z بعدة سمات تجعله هدفًا مغريًا لأي تنظيم يسعى إلى الاستقطاب، من بينها:

الاعتماد شبه الكامل على منصات التواصل الاجتماعي كمصدر رئيسي للأخبار والمعلومات.

التفاعل السريع مع المحتوى القصير دون تدقيق كافٍ في مصادره.

الميل إلى رفض الخطاب الرسمي والنماذج التقليدية في السياسة والإعلام.

التأثر بالرسائل العاطفية، والشعارات العامة، وخطاب المظلومية.

الرغبة في التغيير السريع، حتى في ظل غياب بدائل واضحة أو برامج واقعية.

وهي بيئة مثالية لتنظيمات تمتلك خبرة طويلة في اللعب على المشاعر، وإعادة إنتاج الأزمات، وبث الشكوك بصورة تدريجية ومدروسة.

خطاب الإخوان: شكل جديد ومضمون قديم

الخطورة لا تكمن في الحديث عن الشباب أو قضاياهم في حد ذاته، بل في كيفية توظيف هذا الحديث. فخطاب جماعة الإخوان الموجَّه إلى جيل Z يعتمد على أدوات حديثة ومنصات عصرية، لكنه يحمل في جوهره الأفكار ذاتها التي لفظها الواقع، ومن أبرز ملامحه:

إعادة تدوير أطروحات فقدت مصداقيتها، لكن بلغة شبابية معاصرة.

استغلال قضايا الحرية والعدالة بصورة انتقائية تخدم أهداف التنظيم.

خلط متعمّد بين النقد المشروع للأداء العام، وبين الهدم المعنوي الشامل لمؤسسات الدولة.

تصوير التنظيم كبديل «ثوري» أو «منقذ»، دون تقديم أي مشروع واقعي قابل للتطبيق.

تغييب السياق التاريخي لفشل التجربة الإخوانية وتكلفتها السياسية والمجتمعية.

ويُمرَّر هذا الخطاب عبر فيديوهات قصيرة، وصفحات مجهولة المصدر، ومؤثرين بلا هوية واضحة، تُدار جميعها بأسلوب احترافي يستهدف تفكيك الثقة، وضرب أي رواية بديلة، وإرباك الوعي العام.

الأهداف التحريضية الخفية

الهدف الحقيقي من هذا الخطاب لا يرتبط بتمكين الشباب أو الدفاع عن حقوقهم، بل يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التحريضية، من أبرزها:
صناعة حالة دائمة من الإحباط والغضب.

خلق قطيعة نفسية بين جيل Z والدولة.

تشويه مفهوم الانتماء وربطه بالفشل والعجز.

تحويل الغضب المشروع إلى فوضى فكرية غير منظمة.

استخدام الشباب كأدوات ضغط أو وقود لصراعات قديمة بواجهات جديدة؛وهي مرحلة شديدة الخطورة، يتحوّل فيها الوعي من أداة للفهم إلى وسيلة للهدم الذاتي، دون إدراك حقيقي لطبيعة ما يجري أو لمن يخدمه هذا المسار.

جيل Z الخطاب الإعلامي الفضاء الرقمي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الرابع

كريم خالد عبد العزيز

مرض النقص .. تأثيره على المجتمع والسلوك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

