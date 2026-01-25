قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصريحات سلوت تكشف مفاجأة بشأن إقالته من تدريب ليفربول
الصحة العالمية: مصر أول دولة في العالم وصلت إلى المستوى الذهبي في القضاء على فيروس سي
مع اقتراب الجرام من 8000 جنيه.. أيهما أفضل للاستثمار الجنيه الذهب أم المشغولات؟
ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر يحذر من استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبية
الضغط الأمريكي.. خبير يكشف أسباب تراجع «قسد» في سوريا
المصري الأخطر وإنتفاضة لـ الزمالك وأهداف ضائعة.. ملخص الشوط الأول
جيش الإحتلال يعلن مصرع عنصرين من حزب الله في جنوب لبنان
بعد تصريحات وزير العمل بتحرير 743 محضرا.. كيف تصدى قانون العمل للمخالفات
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يسافر إلى تنزانيا بطائرة خاصة استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز
أسعار ومواصفات كيا تاسمان 2026 في السعودية
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأحد
وزيرة البيئة تعلن نجاح الأجهزة المعنية في ضبط المتهمين بواقعة القرش الحوتي
خدمات

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المحافظات غدًا

الأرصاد
الأرصاد
عبد العزيز جمال

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الإثنين 26 يناير 2026، طقسًا شديد البرودة في الصباح الباكر، يميل للدفء خلال ساعات النهار، على أن يعود ليكون شديد البرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية، وسط تحذيرات من نشاط رياح قوية واضطراب في حركة الملاحة البحرية.

أتربة ورياح قوية تضرب عدة مناطق وتحذير للسائقين

وأوضحت هيئة الأرصاد أن البلاد ستتأثر بنشاط ملحوظ للرياح تتراوح سرعتها بين 35 و45 كيلومترًا في الساعة على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أن الرياح قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض الطرق، خاصة الصحراوية والسريعة، مع وجود أتربة عالقة في الجو على مناطق من جنوب الصعيد، ما يستدعي توخي الحذر الشديد أثناء القيادة.

ما المناطق المتأثرة باضطراب البحر المتوسط؟

وحذرت هيئة الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على سواحل السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 و3.5 أمتار، ما قد يؤثر على أنشطة الصيد والملاحة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 26 يناير 2026

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 24 11

العاصمة الإدارية 25 09

6 أكتوبر 25 08

بنهــــا 24 10

دمنهور 23 10

وادي النطرون 24 09

كفر الشيخ 23 10

بلطيم 22 11

المنصورة 23 11

الزقازيق 24 10

شبين الكوم 25 10

طنطا 23 11

دمياط 22 12

بورسعيد 23 12

الإسماعيلية 25 10

السويس 24 10

العريش 25 09

رفح 24 08

رأس سدر 24 10

نخل 23 07

كاترين 18 04

الطور 25 13

طابا 23 10

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 24 13

الإسكندرية 23 11

العلمين 22 10

مطروح 21 03

السلوم 20 10

سيوة 20 07

رأس غارب 23 12

سفاجا 23 13

مرسى علم 25 14

شلاتين 25 14

حلايب 23 16

أبو رماد 24 13

مرسى حميرة 25 15

أبــــــرق 25 16

جبل علبة 25 16

رأس حدربة 23 16

الفيوم 24 09

بني سويف 24 08

المنيا 25 07

أسيوط 25 07

سوهاج 26 08

قنا 26 11

الأقصر 26 11

أسوان 27 12

الوادي الجديد 26 10

أبوسمبل 27 13

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية ضرورة متابعة النشرات الجوية أولًا بأول، واتخاذ التدابير اللازمة خاصة لسائقي الطرق السريعة والصحراوية، في ظل استمرار التقلبات الجوية ونشاط الرياح المحملة بالأتربة.

