مصر تجدد التأكيد على دعمها لوكالة الأونروا والمؤسسات الإغاثية بالأراضي الفلسطينية المحتلة
زيلينسكي: وثيقة بشأن الضمانات الأمريكية لأمن أوكرانيا جاهزة بنسبة 100%
دعاء المساء في 7 من شهر شعبان.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والخير
إبراهيم محلب: مصر في مقدمة الداعمين لغزة وستلعب دورا محوريا في إعادة الإعمار
شاهد.. قمصان لاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية على استاد برج العرب
كتائب القسام تؤكد تسليم جميع الأسرى والجثث وفق اتفاق وقف إطلاق النار
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة بعدة مناطق
هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يوضح حكمه وفضله
الكشف عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة
الوصفة الأصلية.. طريقة عمل حمص الشام المصري
شوط أول سلبي بين برشلونة وريال أوفييدو بالدوري الإسباني
هاني ضاحي يترشح على مقعد نقيب المهندسين.. صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على مناطق متفرقة وقد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض الطرق، وأتربة عالقة نهارًا على مناطق من جنوب الصعيد.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية: جنوبية غربية.

رياح محملة بالرمال والأتربة مع أنخفاض درجات الحرارة

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية: شمالية شرقية.

درجات الحرارة غدا في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 24 11

العاصمة الإدارية 25 09

6 أكتوبر 25 08

بنهــــا 24 10

دمنهور 23 10

وادي النطرون 24 09

كفر الشيخ 23 10

بلطيم 22 11

المنصورة 23 11

الزقازيق 24 10

شبين الكوم 25 10

طنطا 23 11

دمياط 22 12

بورسعيد 23 12

أمطار ورياح محملة بالرمال والأتربة

الإسماعيلية 25 10

السويس 24 10

العريش 25 09

رفح 24 08

رأس سدر 24 10

نخل 23 07

كاترين 18 04

الطور 25 13

طابا 23 10

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 24 13

الإسكندرية 23 11

العلمين 22 10

مطروح 21 03

السلوم 20 10

سيوة 20 07

رأس غارب 23 12

سفاجا 23 13

مرسى علم 25 14

شلاتين 25 14

حلايب 23 16

أبو رماد 24 13

مرسى حميرة 25 15

أبــــــرق 25 16

جبل علبة 25 16

رأس حدربة 23 16

الفيوم 24 09

بني سويف 24 08

المنيا 25 07

أسيوط 25 07

سوهاج 26 08

قنا 26 11

الأقصر 26 11

أسوان 27 12

الوادي الجديد 26 10

أبوسمبل 27 13

رياح محملة بالرمال والأتربة مع أرتفاع درجات الحرارة

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 31 21

المدينة المنورة 25 13

الرياض 19 08

المنامة 19 15

أبوظبي 23 16

الدوحة 21 14

الكويت 18 08

دمشق 15 03

بيروت 20 15

عمان 17 05

القدس 16 07

غزة 23 14

بغداد 20 05

مسقط 25 19

صنعاء 24 07

الخرطوم 35 21

طرابلس 17 13

تونس 14 09

الجزائر 16 15

الرباط 18 13

نواكشوط 29 17

رياح محملة بالأتربة

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 12 05

إسطنبول 18 10

إسلام آباد 14 09

نيودلهي 19 11

جاكرتا 30 24

بكين 03 07-

كوالالمبور 35 22

طوكيو 08 02

أثينا 15 08

روما 13 02

باريس 08 04

مدريد 11 09

برلين 02 01-

لندن 08 05

رياح محملة بالرمال والأمطار تضرب أسيوط الجديدة |صور

مونتريال 12- 16-

موسكو 12- 13-

نيويورك 01- 11-

واشنطن 02- 17-

أديس أبابا 24 11

