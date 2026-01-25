حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة بعدة مناطق

حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على مناطق متفرقة وقد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض الطرق، وأتربة عالقة نهارًا على مناطق من جنوب الصعيد.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية: جنوبية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية: شمالية شرقية.

درجات الحرارة غدا في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 24 11

العاصمة الإدارية 25 09

6 أكتوبر 25 08

بنهــــا 24 10

دمنهور 23 10

وادي النطرون 24 09

كفر الشيخ 23 10

بلطيم 22 11

المنصورة 23 11

الزقازيق 24 10

شبين الكوم 25 10

طنطا 23 11

دمياط 22 12

بورسعيد 23 12

الإسماعيلية 25 10

السويس 24 10

العريش 25 09

رفح 24 08

رأس سدر 24 10

نخل 23 07

كاترين 18 04

الطور 25 13

طابا 23 10

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 24 13

الإسكندرية 23 11

العلمين 22 10

مطروح 21 03

السلوم 20 10

سيوة 20 07

رأس غارب 23 12

سفاجا 23 13

مرسى علم 25 14

شلاتين 25 14

حلايب 23 16

أبو رماد 24 13

مرسى حميرة 25 15

أبــــــرق 25 16

جبل علبة 25 16

رأس حدربة 23 16

الفيوم 24 09

بني سويف 24 08

المنيا 25 07

أسيوط 25 07

سوهاج 26 08

قنا 26 11

الأقصر 26 11

أسوان 27 12

الوادي الجديد 26 10

أبوسمبل 27 13

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 31 21

المدينة المنورة 25 13

الرياض 19 08

المنامة 19 15

أبوظبي 23 16

الدوحة 21 14

الكويت 18 08

دمشق 15 03

بيروت 20 15

عمان 17 05

القدس 16 07

غزة 23 14

بغداد 20 05

مسقط 25 19

صنعاء 24 07

الخرطوم 35 21

طرابلس 17 13

تونس 14 09

الجزائر 16 15

الرباط 18 13

نواكشوط 29 17

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 12 05

إسطنبول 18 10

إسلام آباد 14 09

نيودلهي 19 11

جاكرتا 30 24

بكين 03 07-

كوالالمبور 35 22

طوكيو 08 02

أثينا 15 08

روما 13 02

باريس 08 04

مدريد 11 09

برلين 02 01-

لندن 08 05

مونتريال 12- 16-

موسكو 12- 13-

نيويورك 01- 11-

واشنطن 02- 17-

أديس أبابا 24 11