شديد البرودة ليلاً.. حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026، مائلًا للدفء خلال النهار، بينما سيكون شديد البرودة ليلاً على أغلب المناطق.

كما تشهد بعض الطرق صباحًا شبورة مائية كثيفة، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

نشاط الرياح والأتربة على بعض المناطق

سيشهد الطقس نشاطًا للرياح على أقصى غرب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على مناطق مثل السلوم ومطروح، مع احتمال تكون أتربة عالقة في شمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى: تتراوح بين 12 درجة مئوية في الصباح و22 درجة مئوية في النهار.

الوجه البحري والدلتا: تتراوح درجات الحرارة بين 11 و22 درجة مئوية.

مدن السواحل الشمالية: تتراوح بين 10 و22 درجة مئوية.

جنوب سيناء: تتراوح بين 3 و24 درجة مئوية، مع طقس دافئ نسبيًا في شرم الشيخ.

تحذيرات من الشبورة والرياح:

يجب على السائقين أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر على الطرق المتأثرة بالشبورة، وكذلك في المناطق التي تشهد نشاطًا للرياح.