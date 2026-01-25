حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026

يبحث عدد كبير من المواطنين عن حالة الطقس اليوم في مصر، والتي أعلنتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس الأحد 25 يناير 2026، حيث يسود طقس مائل للدفء خلال ساعات النهار، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلاً لتسود أجواء شديدة البرودة على معظم أنحاء الجمهورية.

الظواهر الجوية المتوقعة

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر على عدد من الطرق الزراعية والسريعة، خاصة المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تصل كثافتها أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

كما تنشط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على مناطق السلوم ومطروح، مع فرص لوجود أتربة عالقة نهارا على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فيتراوح بين معتدل ومضطرب، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، مع رياح سطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

وتشهد محافظات الجمهورية تباينا في درجات الحرارة، حيث تسجل القاهرة الكبرى 22 درجة للعظمى و12 للصغرى، بينما ترتفع درجات الحرارة جنوبا لتصل في الأقصر وأسوان إلى 26 درجة مئوية نهارا، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلا خاصة على مناطق وسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 12

العاصمة الإدارية 23 10

6 أكتوبر 23 10

بنهــــا 22 12

دمنهور 21 12

وادى النطرون 22 12

كفر الشيخ 21 12

بلطيم 21 11

المنصورة 22 12

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 21 11

طنطا 21 11

دمياط 20 12

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 22 11

السويس 22 12

العريش 21 10

رفح 20 09

رأس سدر 21 11

نخل 20 09

كاترين 16 03

الطور 22 14

طابا 21 12

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 23 14

الإسكندرية 22 11

العلمين 22 11

مطروح 21 10

السلوم 21 10

سيوة 21 08

رأس غارب 23 13

سفاجا 23 14

مرسى علم 25 15

شلاتين 26 19

حلايب 24 19

أبو رماد 23 17

مرسى حميرة 24 18

أبــــــرق 25 19

جبل علبة 25 16

رأس حدربة 23 17

الفيوم 22 09

بنى سويف 22 09

المنيا 22 08

أسيوط 23 08

سوهاج 23 09

قنا 25 11

الأقصر 26 11

أسوان 26 13

الوادى الجديد 25 11

أبوسمبل 26 13

