موجة سقيع شديدة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، وتحديدا من غدٍ السبت 24 يناير 2026 وحتى الأربعاء 28 يناير 2026.

وقالت الأرصاد، في بيان، إن طقس شديد البرودة يسود خلال هذه الفترة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنجاء، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت: كما توجد شبورة مائية من 3 إلى 10 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد، إلى وجود نشاط رياح من يوم السبت 24 يناير وحتى الأربعاء 28 يناير 2026 على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.