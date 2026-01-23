جامعة العاصمة تطلق الموسم الرابع من مسابقة العباقرة

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة العاصمة (حلوان سابقاً) عن انطلاق الموسم الرابع من مسابقة "عباقرة جامعة العاصمة" للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية .



وتبدأ المرحلة الأولى للمسابقة بالإعلان داخل مختلف كليات الجامعة في أماكن واضحة، مع توضيح جوائز المسابقة وتحفيز الطلاب على المشاركة. ويُسمح لجميع طلاب الجامعة بالاشتراك باستثناء طلاب السنوات النهائية، من خلال التسجيل عبر نموذج جوجل باستخدام QR كود أو عبر استمارة جوجل فورم على الرابط التالي:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd81tlQcGKbwU.../viewform

على أن يستمر فتح باب التسجيل حتى 30 يناير 2026 ، و بعد غلق باب التسجيل سيتم التنسيق مع الإشراف المختص بكل كلية لإرسال أعداد الطلاب المتقدمين وبياناتهم، ليتم تنظيم مسابقة داخلية بكل كلية واختيار فريق يمثلها في التصفيات النهائية، وتشمل فروع المسابقة مجالات متعددة منها : ( الآداب- العلوم- التاريخ- الجغرافيا- الرياضة-القدرات الذهنية- والفنون).

كما سيتم عقد اختبار موحد لجميع المشاركين، بالاستعانة بمحكم خارجي، لاختيار أفضل 4 طلاب (طالبين وطالبتين) لتمثيل كل كلية في المرحلة النهائية.

و تؤكد جامعة العاصمة حرصها المستمر على اكتشاف المواهب الطلابية وصقل قدراتهم الفكرية والثقافية من خلال تنظيم مسابقات كبرى مثل "عباقرة جامعة العاصمة"، حيث تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الجامعة لدعم الأنشطة الطلابية باعتبارها جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية، ووسيلة فعالة لبناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته الإبداعية والعلمية.

كما تسعى الجامعة عبر هذه الفعاليات إلى خلق بيئة تنافسية إيجابية تحفّز الطلاب على البحث والمعرفة، وتعزز روح الانتماء والتميز داخل المجتمع الجامعي.

وتأتى هذه المسابقة تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ، الأستاذة نشوة على مصطفى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، والأستاذة أميرة نبيل مدير إدارة الاتحادات ، والدكتورة رحمة فوزى منسق مشروع عباقرة جامعة العاصمة .