أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة: هدفنا حماية الدولة وشعبها.. ومفاجأة فى حالة الطقس

الرئيس السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة: هدفنا حماية الدولة وشعبها

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي على عرض الاصطفاف لأبناء وبنات شعب مصر، قائلا: “مش موجودين فى المكان دا علشان حاجة غير على أمن مصر”.

من وقائع حقيقية.. الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا خلال عيد الشرطة

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة المصرية الـ74، فيلما تسجيليا لمحاكاة لأحداث ووقائع حقيقية تم إعادة تصويرها بالضباط والأفراد المشاركين فيها من وزارة الداخلية المصرية.



نفسي أطلع ظابط زي أبويا.. الرئيس السيسي يحتضن ابن الشهيد رامي هلال

صعد رامي، ابن الشهيد العقيد رامي هلال، إلى مسرح احتفالية عيد الشرطة الـ 74 أمام الرئيس السيسي، قائلا: “أنا اسمي رامي علي ابن الشهيد العقيد رامي هلال وأنا عايز أطلع ضابط زي أبويا وممكن أسلم على حضرتك”.



طرق الرقابة على المعارض استعدادًا لشهر رمضان المبارك

كشفت الكتابة الصحفية بسمة أبو العزم، المتخصصة في شئون وزارة التموين، أنه سيكون هناك رقابة شديدة على الأسواق هذا العام أكثر من الأعوام السابقة استعدادًا لشهر رمضان، وذلك لضمان استمرار الأسعار المخفضة والجودة.

عمرو الليثي: شهداء الشرطة ضحوا بحياتهم من أجل الوطن

أكد عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول مجلس التعاون الإسلامي، أنه يحرص على حضور احتفالية عيد الشرطة، للمساهمة في إحياء ذكرى من ضحوا بحياتهم من أجل الوطن، خصوصا أن والده كان أحد ضباط الشرطة.



الطماطم بـ12.5.. أسعار الخضراوات اليوم السبت بالأسواق |فيديو

عرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقريرا بأسعار الخضراوات اليوم، السبت، في الأسواق.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه وفقا لتوقعات الهيئة، فإنا الأجواء الشتوية المعتادة خلال تلك الفترة من العام مستقرة، مشيرا إلى أن الأجواء خلال فترة النهار تميل إلى الدفء.



تراجع أم ارتفع؟ أسعار الذهب اليوم السبت

الذهب واحد من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، السبت.



