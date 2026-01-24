نفسي أطلع ظابط زي أبويا.. الرئيس السيسي يحتضن ابن الشهيد رامي هلال

صعد رامي ابن الشهيد العقيد رامي هلال إلى مسرح احتفالية عيد الشرطة الـ 74 أمام الرئيس السيسي، قائلا “أنا اسمي رامي علي ابن الشهيد العقيد رامي هلال وأنا عايز اطلع ضابط زي أبويا وممكن أسلم على حضرتك”.

ليرد الرئيس السيسي على ابن الشهيد العقيد رامي هلال، "أنا اللي بحبك يا حبيبي وانا أسلم واتشرف بيك، ليقوم الرئيس السيسي باحتضانه.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة، والذي يوافق 25 يناير من كل عام وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل قليل إلى أكاديمية الشرطة لحضور الاحتفال بعيد الشرطة ال74.