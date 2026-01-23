فى ذكرى عيد الشرطة الـ 74 .. زوجة الشهيد العقيد فتحى قدرى لـ"صدى البلد": الرئيس السيسي الأب والسند

في ذكرى عيد الشرطة الـ74، لا يقف الاحتفال عند حدود البطولات التي خاضها رجال الشرطة دفاعًا عن أمن الوطن، بل يمتد ليستحضر قصصًا إنسانية محفورة في الذاكرة، لبيوت دفعت أغلى ما تملك، وقدمت أبناءها فداء للواجب، فصبرت واحتسبت، ورفعت راية الفخر رغم وجع الفقد.

فخلف كل شهيد بطل حكاية أسرة آمنت بأن التضحية من أجل الوطن شرف لا يعلوه شرف، وأن الدماء الطاهرة التي سالت دفاعًا عن مصر ستظل نورًا يضيء طريق الأجيال القادمة، ورسالة خالدة بأن هذا الوطن لا يحمى إلا بالتضحية.

وفي هذا السياق، التقى " صدى البلد" عدد من أسر شهداء الشرطة، الذين فتحوا قلوبهم للحديث عن لحظات الألم والفقد، ورسائلهم لرجال الشرطة في عيدهم، مؤكدين أن الدولة ووزارة الداخلية لم تتخل عنهم يومًا، وكانت ولا تزال سندًا حقيقيًا لهم في مواجهة الحياة.

زوجة الشهيد العقيد فتحي قدري لـ"صدى البلد": فتحي كان مثالًا للالتزام والقدوة

قالت الدكتورة نهلة الليثي، زوجة الشهيد العقيد فتحي قدري، الذي استشهد إثر انفجار عبوة ناسفة في سيناء، إن الله اصطفى زوجها لما كان يتحلى به من التزام وأخلاق رفيعة، مؤكدة أن استشهاده لم يكن إلا امتدادًا لمسيرة عطاء قضاها مخلصًا لوطنه.

وأضافت: "فتحـي كان شخصًا مثاليًا في كل أدواره، زوجًا وأبًا وصديقًا، وحتى اليوم ما زال القدوة الحقيقية لابنيه عمرو وأحمد"، مشيرة إلى أن أبناءه، رغم قصر السنوات التي عاشوها إلى جوار والدهم، إلا أن سيرته ومبادئه ما زالت حاضرة في تفاصيل حياتهم اليومية.

وأعربت عن تقديرها للدعم المتواصل الذي تتلقاه أسر الشهداء من وزارة الداخلية، قائلة: "مفيش مناسبة إلا ونلاقي إخواتنا من رجال الشرطة موجودين جنبنا، وده نتيجة توجيهات الرئيس الأب عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللي عمره ما تأخر عن أسر الشهداء".

وأضافت: "مش قادرة أتخيل بصراحة لو كان عندنا رئيس غير الرئيس السيسي، كان وضع أسر الشهداء هيبقى عامل إزاي"، مؤكدة أن ما تقدمه الدولة يعكس تقديرًا حقيقيًا لتضحيات الشهداء.

ووجهت زوجة الشهيد الشكر لوزارة الداخلية على ما توفره من دعم ورعاية لأسر الشهداء وأبنائهم، قائلة: "مهما قدموا لنا، مش هنقدر نوفي حقهم".

كما وجهت رسالة إلى أسر الشهداء، قائلة: "هنفضل دايمًا نحتفل بعيد الشرطة، وربنا هيعوضنا في أولادنا، وهنعيش رافعين راسنا لأننا أسر شهداء قدموا أرواحهم علشان البلد".

وطالبت وسائل الإعلام بعدم نسيان الشهداء، وضرورة تسليط الضوء باستمرار على تضحياتهم، ليظلوا قدوة حقيقية للأجيال الجديدة، معبرة عن سعادتها بانضمام عدد من زوجات الشهداء إلى البرلمان، معتبرة ذلك رسالة تقدير واضحة من الدولة لتضحيات الشهداء وأسرهم.





