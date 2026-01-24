من وقائع حقيقية.. الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا خلال عيد الشرطة

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة المصرية الـ74، فيلما تسجيليا لمحاكاة لأحداث ووقائع حقيقية تم إعادة تصويرها بالضباط والأفراد المشاركين فيها من وزارة الداخلية المصرية.

وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي على عرض الاصطفاف لأبناء وبنات شعب مصر، قائلا: “مش موجودين فى المكان دا علشان حاجة غير على أمن مصر”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة المصرية: “إحنا مش بنعمل كدا علشان نحمي نظام، إحنا بنعمل دا علشان نحمي دولة بشعبها، ومش لحماية شخص لحماية شعب، بل لحماية دولة بمخاطر وتهديدات رأيناها كلها السنوات اللي فاتت”.



