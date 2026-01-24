الأجواء دافئة.. الأرصاد تكشف تفاصيل هامة للمواطنين عن حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه خلال الفترة الحالية نشهد ارتفاعات أعلى من المعدلات الطبيعية خلال فترة النهار بمقدار من درجتين لـ 3 درجات، والأجواء مع سطوع أشعة الشمس تميل نحو الدفئ.

وقال منار غانم، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج “هذا الصباح”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه خلال فترة المساء، يحدث انخفاضاات كبيرة بقيم درجات الحرارة، خاصة في فترات الليل المتأخر، وتصل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى نحو 11 درجة مئوية، وبعض المحافظات خاصة في سيناء قد تصل إلى صفر.

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذه الفترة متغيرة في قيم درجات الحرارة، مؤكدة أن الأجواء هذا الإسبوع تميل نحو الدفئ خلال فترة النهار