الأرصاد تحذر: موجة شديدة البرودة تضرب البلاد الأسبوع الجاري| تفاصيل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حدوث موجة باردة تؤثر على معظم أنحاء الجمهورية اعتبارًا من اليوم السبت 24 يناير 2026 حتي الأربعاء القادم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر وتكوّن شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة في بعض المناطق.

توقعات الحالة الجوية القادمة

وقالت الأرصاد في بيان إن البلاد ستشهد شبورة مائية بدءا من الساعات الأولى للفجر وتمتد حتى وقت متأخر من الصباح ما قد يحد من مستوى الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية خاصة في مناطق شمال الجمهورية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وتوقعت الهيئة نشاطا للرياح في بعض المناطق ما قد يؤدي إلى إثارة الأتربة على مناطق الوجه البحري وشمال الصعيد والمحافظات الساحلية مع فرص ضعيفة لسقوط على فترات متقطعة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة

تشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة ستسجل انخفاضًا واضحًا وتشهد معظم المناطق طقسًا شديد البرودة صباحًا وليلاً بينما تميل الأجواء للدفء خلال النهار ويمكن أن تتراوح درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والعظمى حوالي 21 درجة والصغرى حوالي 12 درجة وفي السواحل الشمالية العظمى حوالي 20 درجة والصغرى حوالي 11 درجة شمال الصعيد العظمى حوالي 22 درجة والصغرى حوالي 7 درجات بينما تصل العظمى في جنوب الصعيد إلى حوالي 25 والصغرى حوالي 10 درجات.

نصائح وإرشادات للمواطنين

ودعت الهيئة المواطنين إلى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والتقيد بإجراءات السلامة أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية الكثيفة خاصة في الصباح الباكر وكذلك متابعة تحديثات النشرات الجوية باستمرار لمواجهة التأثيرات الجوية المتوقعة.