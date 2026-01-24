قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البنتاجون: إيران عازمة على إعادة بناء قواتها رغم كل الانتكاسات
كيف تنجو من مكر الناس وخبث الحاقدين؟.. بـ3 أعمال و12دعاء يدافع الله عنك
تغير ملحوظ.. حالة الطقس في أسوان اليوم السبت 24-1-2026
مواعيد مباريات اليوم السبت 24-1- 2026 والقنوات الناقلة
الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة
اليوم.. استئناف رمضان صبحي على حبسه عام في قضية تزوير
اقتصادي: عدم خفض الدين يهدد المكاسب وسعر الصرف مرتبط بالظروف العالمية
سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 24-01-2026
أفكار ذكية للتوفير في ميزانية البيت .. وصفات طعام اقتصادية بـ 10 مكونات .. نصائح لتقليل تكلفة الطبخ
محمد إمام : من بلد لبلد وقارة لقارة علشان أقدم للجمهور حاجة جامدة
ما هي طريقة الوضوء الصحيحة للصلاة؟.. علي جمعة يحدد 3 أمور و7 خطوات
صفقة القرن الحقيقية.. أحمد دويدار: الأهلي بدون إمام عاشور سيكون بلا شكل
أخبار البلد

الأرصاد تحذر: موجة شديدة البرودة تضرب البلاد الأسبوع الجاري| تفاصيل

حسام الفقي

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حدوث موجة باردة تؤثر على معظم أنحاء الجمهورية اعتبارًا من اليوم السبت 24 يناير 2026 حتي الأربعاء القادم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر وتكوّن شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة في بعض المناطق.

توقعات الحالة الجوية القادمة
وقالت الأرصاد في بيان إن البلاد ستشهد  شبورة مائية بدءا من الساعات الأولى للفجر وتمتد حتى وقت متأخر من الصباح ما قد يحد من مستوى الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية خاصة في مناطق شمال الجمهورية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وتوقعت الهيئة نشاطا للرياح في بعض المناطق ما قد يؤدي إلى إثارة الأتربة على مناطق الوجه البحري وشمال الصعيد والمحافظات الساحلية مع فرص ضعيفة لسقوط  على فترات متقطعة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة
تشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة ستسجل انخفاضًا واضحًا وتشهد معظم المناطق طقسًا شديد البرودة صباحًا وليلاً بينما تميل الأجواء للدفء خلال النهار ويمكن أن تتراوح درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والعظمى حوالي 21 درجة والصغرى حوالي 12 درجة وفي السواحل الشمالية العظمى حوالي 20 درجة والصغرى حوالي 11 درجة شمال الصعيد العظمى حوالي 22 درجة والصغرى حوالي 7 درجات بينما تصل العظمى في جنوب الصعيد إلى حوالي 25 والصغرى حوالي 10 درجات.

نصائح وإرشادات للمواطنين
ودعت الهيئة المواطنين إلى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والتقيد بإجراءات السلامة أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية الكثيفة خاصة في الصباح الباكر وكذلك متابعة تحديثات النشرات الجوية باستمرار لمواجهة التأثيرات الجوية المتوقعة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة درجات الحرارة الحالة الجوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

