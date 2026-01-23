الزراعة: تحصين وتعقيم 5 آلاف كلب حر منذ بداية العام

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استمرار أعمال الحملة القومية والاستثنائية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، حيث نجحت فرق الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تحصين نحو 1,203,092 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام، حتى الآن، منذ انطلاق الحملة التي وجه بها علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في 10 يناير الجاري في إطار خطة الدولة لتعزيز منظومة الوقاية البيطرية وحماية الثروة الحيوانية.

وأكدت الوزارة أن فرق الإرشاد البيطري ترافق الحملات ميدانيًا، للتواصل المباشر مع المربين وتوعيتهم بأهمية الالتزام بالتحصين الدوري وتطبيق إجراءات الأمن الحيوي داخل المزارع والأسواق، حفاظًا على الثروة الحيوانية ودعمًا للأمن الغذائي.

ومن جانبه، أكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف التحصينات الوقائية ورفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمراض الوبائية، خاصة خلال فصل الشتاء.

وأوضح الأقنص أن الحالة الوبائية في جميع الأسواق التي تم المرور عليها مستقرة تمامًا، بما يعكس كفاءة الإجراءات الوقائية وخطط التحصين الاستباقية، مشيرًا إلى أن اللجان البيطرية المتنقلة لا تقتصر مهامها على التحصين فقط، بل تشمل أيضًا الترقيم والتسجيل، والتقصي النشط، وتطهير الأسواق، وأخذ العينات عند الاشتباه، بما يعزز منظومة الاكتشاف المبكر لأي بؤر مرضية محتملة.

وفي سياق متصل، تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية تنفيذ حملات تحصين وتعقيم الكلاب الحرة بالمحافظات، حيث تم تحصين نحو 4,517 كلبًا حرًا وتعقيم 445 كلبًا منذ بداية العام الجاري، وحتى الآن، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السعار وتحقيق التوازن بين الصحة العامة والرفق بالحيوان.

وأكدت وزارة الزراعة أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز منظومة الوقاية البيطرية، وحماية الصحة العامة، وتنمية الثروة الحيوانية، مع تطبيق مبادئ الرفق بالحيوان، بما يضمن استدامة الموارد الحيوانية، كما ناشدت الوزارة جميع المربين والمواطنين بضرورة التعاون مع الفرق البيطرية الميدانية، والتواصل مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية عبر الخط الساخن 19561.