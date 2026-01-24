الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه وفقا لتوقعات الهيئة فأن الأجواء الشتوية المعتادة خلال تلك الفترة من العام مستقرة، مشيرا إلى أن الأجواء خلال فترة النهار تميل إلى الدفئ.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر "القناة الأولى المصرية"، أن العظمى في القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية، مؤكدة أنه مع غياب أشعة الشمس، يحدث انخفاض كبير في قيم درجات الحرارة.

وتابعت، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في الصعيد خلال فترة المساء ستكون ما بين 7 إلى 8 درجات، مؤكدة أنه متوقع أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار ولكنها ستكون خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.