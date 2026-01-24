عمرو الليثي: شهداء الشرطة ضحوا بحياتهم من أجل الوطن

أكد عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول مجلس التعاون الإسلامي، أنه حريص على حضور احتفالية عيد الشرطة، للمساهمة في إحياء ذكرى من ضحوا بحياتهم من أجل الوطن، خصوصا أن والدي كان احد ضباط الشرطة.

وقال عمرو الليثي، خلال لقاء له على هامش إحتفالية عيد الشرطة، إن منظومة تعقب الجريمة، أصبحت تعمل بنظام تكنولوجي، مما يسرع من ضبط الأداء الأمني، إضافة إلى التيسير في خدمات التي تقدم للمواطنين.

وأضاف رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول مجلس التعاون الإسلامي، أن وزارة الداخلية عملت على دعم مبادرات محدودي الدخل في بعض الخدمات التي تقدم للمواطنين، خاصة مبادرات دعم السلع التموينية.