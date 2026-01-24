الطماطم بـ12.5.. أسعار الخضروات اليوم السبت بالأسواق |فيديو

عرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقريرا بأسعار الخضروات اليوم، السبت في الأسواق.
ووفقا لأحد التجار، جاءت الأسعار كالتالي:
البطاطس ب20 جنيها للكيلو
الطماطم ب12.5 جنيها للكيلو
الباذنجان المحشي ب20 جنيها للكيلو
الباذنجان الرومي ب20 جنيها للكيلو
الفلفل الرومي ب25 جنيها للكيلو
الفلفل الأحمر ب25 جنيها للكيلو
الفلفل المحشي ب25 جنيها للكيلو
الكوسة ب25 جنيها للكيلو
الجرجير ال3 حزمة ب10 جنيهات
البقدونس ال3 ب10 جنيهات
الخس البلدي ب5 جنيهات
الخيار ب25 جنيها للكيلو
الجزر ب20 جنيها للكيلو
الفلفل الألوان ب70 جنيها للكيلو
القلقاس ب20 جنيها للكيلو
الليمون ب35 جنيها
البصل ب15 جنيها