شبكة بريكس: الهند تدشن قوارب تعمل بالطاقة الشمسية لتعزيز السياحة البيئية
ترامب: مجلس السلام سيكون منصة قوية للتعاون الدولي
ترامب: تمكنا من القضاء على القدرات النووية لإيران
شوبير: جماهير الزمالك مثال للدعم الحقيقي في الأوقات الصعبة
الشخص بيعيش مرتين في حياته.. استشاري نفسي يوضح
الوزراء: مصر تخطو خطوات متقدمة في جودة التعليم وبناء مهارات المستقبل
محافظ أسوان: لجنة لفحص امتحاني الدراسات والعلوم للشهادة الإعدادية
العكلوك: آن الأوان لتحويل التضامن مع فلسطين إلى إجراءات اقتصادية
وزير الصحة يُهنئ رئيسي الشراء الموحد والدواء على التشكيل الجديد
ترامب: الرئيس المصري قائد عظيم.. وتمكنا من إنهاء 8 حروب في العالم
قطع المياه لمدة 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة غدا.. تعرف عليها
المشاط: مصر تعمل على خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي
اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق اليوم

ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق الجملة والتجزئة بمختلف المحافظات حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم الخميس 22 يناير 2026، بالتزامن مع استقرار أسعار اللحوم والدواجن، وهو ما يحظى باهتمام واسع من جانب المواطنين في ظل المتابعة اليومية  لحركة الأسعار 


وجاء استقرار الأسعار مدعومًا بتوافر المعروض وانتظام حركة التداول داخل الأسواق، ما ساهم في الحفاظ على مستويات سعرية متقاربة لمعظم الأصناف مقارنة بالأيام الماضية.


أسعار الخضروات اليوم بأسواق الجملة
 

الطماطم: من 6 إلى 10 جنيهات للكيلو.
البطاطس: من 5 إلى 11 جنيهًا للكيلو.
البصل: من 4 إلى 10 جنيهات للكيلو.
الكوسة: من 10 إلى 16 جنيهًا للكيلو.
الجزر: من 5 إلى 10 جنيهات للكيلو.
الباذنجان البلدي: من 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو.
الفلفل: من 14 إلى 18 جنيهًا للكيلو.
الملوخية: من 18 إلى 22 جنيهًا للكيلو.
الخيار: من 9 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
البسلة: من 18 إلى 22 جنيهًا للكيلو.
السبانخ: من 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو.
الليمون: من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو.


أسعار الفاكهة اليوم
 

البرتقال البلدي والسكري: من 9 إلى 13 جنيهًا للكيلو.
برتقال أبو سرة: من 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
اليوسفي: من 5 إلى 11 جنيهًا للكيلو.
الجريب فروت: من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو.
الجوافة: من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو.
الفراولة: من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو.
الكانتلوب: من 8 إلى 16 جنيهًا للكيلو.


ويعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن بين العرض والطلب داخل الأسواق، وسط توقعات باستمرار الهدوء النسبي في الأسعار خلال الفترة المقبلة، حال استمرار وفرة المعروض وانتظام عمليات التوريد.

