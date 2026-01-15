قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يستقبل وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني
أسمى معاني الإيمان.. مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بـ الإسراء والمعراج
أول ظهور لـ أفشة في مران الاتحاد السكندري
فريق طبي بمستشفى أجا ينجح في إعادة بناء وجه لمريض
المالية: ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات في البورصة للمقيمين
باريس تتضامن مع الدنمارك.. ماذا تفعل القوات الفرنسية في جرينلاند؟
"الوزراء" يوضح أسباب قرار وزارة التضامن باستمرار إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام
الرئيس التنفيذي لـ CMA لمحطات الحاويات: محطة البحر الأحمر تجسد بوضوح رؤية مصر 2030
حملة لمصادرة مكبرات الصوت بـ«التكاتك» في بيلا بكفر الشيخ | صور
ياسر حسان يكشف لـ"صدى البلد" كواليس انسحابه من انتخابات رئاسة الوفد
مدبولي يشهد تفريغ أول حاوية إلكترونياً بمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات
بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة
اقتصاد

أسعار الخضروات اليوم الخميس 15-1-2026

سعر الخضروات
سعر الخضروات
ولاء عبد الكريم

يرصد موقع صدى البلد أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 15-1-2026

أسعار الخضروات..

الطماطم من 6 إلى 10 جنيهًا للكيلو

البطاطس 6 من 11 جنيهات للكيلو

البصل الأبيض من 4 إلى 10 جنيهًا للكيلو

البصل الأحمر من 6 إلى 8 جنيهات للكيلو

الكوسة من 12 إلى 18 جنيهًا للكيلو

الجزر بدون عروش من 4 إلى 7 جنيهًا للكيلو

الفاصوليا من 12 إلى 20 جنيهًا للكيلو

الباذنجان البلدي من 12 إلى 15 جنيهات للكيلو

الباذنجان الرومي من 8 إلى 12 جنيهات للكيلو

الباذنجان الأبيض من 7 إلي 17 جنيهًا للكيلو

الفلفل البلدي من 12 إلى 20 جنيهًا للكيلو

الفلفل الألوان من 25 إلى 40 جنيهًا للكيلو

الخيار البلدي من 13 إلى 17 جنيهًا للكيلو

الخيار الصوب من 13 إلى 17 جنيهًا للكيلو

الملوخية من 18 إلى 20 جنيهًا للكيلو

سبانخ من 10 إلى 13 جنيهًا للكيلو

الكرنب من 4 إلى 5 جنيهًا للواحدة

القرنبيط من 3.5 إلى 5.5 جنيهًا للواحدة

أسعار الفاكهة...

البرتقال بلدي من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو

اليوسفي من 5 إلي 11 جنيهًا للكيلو

الفرولة من 17 الي 27 جنيهًا للكيلو

كانتلوب من 8 إلى 16 جنيهات للكيلو

الجريب فروت من 7 إلى 10 جنيهًا للكيلو

الجوافة من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو

التفاح جولدن من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو

التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيهًا للكيلو

العنب المستورد اصفر من 120 إلى 150 جنيهًا للكيلو

برتقال ابو سرة من 9 إلى 14 جنيهًا للكيلو

نبق من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو

الرمان من 15 إلى 30 جنيهًا للكيلو

بلح أسواني من 15 إلى 35 جنيهًا للكيلو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

