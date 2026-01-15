ارتفاع جديد.. أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات اليوم الخميس

ارتفع سعر الذهب في مصر أمس ، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6210 جنيها للبيع مقارنة 6150 جنيها للبيع بمستهل التعاملات المسائية يوم الأربعاء بزيادة قدرها 60جنيها.

ويرصد موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 15 يناير 2026 وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر يوم الخميس

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 7095 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7075جنيها.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 إلى 6505 جنيها.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 نحو 6485 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو6210 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 6190 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5325 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5305 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4140 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4125 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى3550 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3535 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 49680 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 49520 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 220745 جنيها.

سجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 220035 جنيها.

سعر الذهب عالميا

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصةالعالمية حوالي 4621.93 دولار أمريكي.