يواصل الصعود.. سعر الذهب في مصر الآن

زدات أسعار الذهب في السوق المحلي بقيمة تتراوح بين 20 لـ 25 جنيها في الجرام الواحد، وذلك خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، ونرصد حركة المعدن الأصفر في مصر وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر يوم الأربعاء

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 7050 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7030جنيها.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 إلى 6465 جنيها.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 نحو 6445 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو6170 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 6150 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5290 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5275 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4115 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4100 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى3525 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3515 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 49360 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 49200 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 219325 جنيها.

سجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 218615 جنيها.

سعر الذهب عالميا

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي4614.61 دولار أمريكي.