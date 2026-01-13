قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الجنيه الذهب يقترب من 50 ألف جنيه مع استمرار ارتفاع الأسعار

اسعار الذهب
اسعار الذهب
ولاء عبد الكريم

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

و تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 13 يناير، سجل نحو 6977.25 جنيه للبيع، 6948.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء 13 يناير، سجل نحو 6395.75 جنيه للبيع، 6369.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 13 يناير، سجل نحو 6105 جنيهات للبيع، و6080 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 13 يناير، سجل نحو 5232.75 جنيه للبيع، 5211.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء 13 يناير، سجل نحو 4070 جنيهًا للبيع، 4053.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء 13 يناير، سجل نحو 3488.5 جنيه للبيع، 3474.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير، سجل نحو 48840 جنيهًا للبيع، 48640 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير، سجل نحو 4591.42 دولار للبيع، و4590.95 دولار للشراء.

