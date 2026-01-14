ارتفاع محلي وعالمي.. سعر الذهب مستهل التعاملات المسائية يوم الأربعاء

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مسجلة زيادة تتراوح بين 20 جنيها لـ 35 جنيها في الجرام الواحد، وكذلك تخطيت سعر الأوقية عالميا 4600 دولار.

يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر يوم الأربعاء

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 7030 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7005جنيها.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 إلى 6445 جنيها.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 نحو 6420 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو6150 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 6130 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5270 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5255 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4100 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4085 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى3515 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3505 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 49200 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 49040 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو218615 جنيها.

سجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 217900 جنيها.

سعر الذهب عالميا

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي4634.14 دولار أمريكي.