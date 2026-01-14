قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. ماذا سيحدث الفترة المقبلة؟| خبير يجيب

الذهب
الذهب
إسراء عبدالمطلب

تطورات لافتة في سوق الذهب العالمي صباح الأربعاء 14 يناير 2026، بعدما سجّل المعدن الأصفر واحدة من أقوى موجات الصعود السريع خلال فترة زمنية قصيرة، في قفزة تاريخية أعادت الذهب إلى صدارة المشهد الاقتصادي العالمي، وأثارت حالة من الترقب والقلق في الأسواق المحلية، خاصة مع التأثير المباشر المتوقع على أسعار المشغولات والسبائك داخل مصر.

اسعار الذهب البوم

قفزة قياسية في الأسعار العالمية

وخلال الساعات الأولى من جلسة التداول العالمية، حقق الذهب ارتفاعًا حادًا، إذ قفز سعر أونصة الذهب بنحو 53 دولارًا خلال أول 6 ساعات فقط من التعاملات، ليتجاوز مستوى 4630 دولارًا أمريكيًا، مسجلًا رقمًا تاريخيًا غير مسبوق. 

ويأتي هذا الصعود امتدادًا للمكاسب القوية التي حققها المعدن النفيس في بداية الأسبوع، ما يعكس حالة زخم استثماري غير عادية في سوق الذهب.

خلفية الصعود العالمي

ويعزو محللون هذا الارتفاع القوي إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها تصاعد التوترات الجيوسياسية في عدد من المناطق حول العالم، إلى جانب تراجع الثقة في الأصول التقليدية، وعلى رأسها السندات الحكومية، في ظل مخاوف متزايدة بشأن الاستقرار المالي العالمي.

كما ساهمت التوقعات القوية باتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة في تعزيز جاذبية الذهب، باعتباره ملاذًا آمنًا لحماية الثروات من تقلبات العملات ومعدلات التضخم المرتفعة.

دور البنوك المركزية وصناديق الاستثمار

ويشير خبراء الأسواق إلى أن الطلب الاستثماري العالمي على الذهب شهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة من جانب البنوك المركزية التي واصلت تعزيز احتياطياتها من الذهب الفعلي، في محاولة لتنويع الأصول وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية. 

كما لعبت التدفقات القوية على صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب دورًا مباشرًا في دفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل إقبال المستثمرين على التحوط من المخاطر الاقتصادية المحتملة.

انعكاسات الارتفاع على السوق المصرية

وعلى الصعيد المحلي، من المتوقع أن تنعكس هذه القفزة العالمية بشكل مباشر على أسعار الذهب في مصر، مع عودة حركة البيع والشراء وفتح محال الصاغة أبوابها في تمام الساعة 11 صباحًا. 

وتشير التقديرات الأولية إلى تسجيل زيادات ملحوظة في مختلف الأعيرة، في ظل ارتباط السوق المحلية بالأسعار العالمية إلى جانب سعر صرف الدولار.

مفاجآت منتظرة في عيار 21

وبحسب التوقعات، يُنتظر أن يسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا بين المصريين، نحو 6180 جنيهًا، بينما يصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى حوالي 7045 جنيهًا، ويقفز عيار 18 إلى نحو 5293 جنيهًا. 

وتمثل هذه الزيادات قفزة تُقدّر بنحو 75 جنيهًا للجرام مقارنة بآخر مستويات سعرية سجلها الذهب في السوق المحلية، ما يعكس حجم التأثير السريع للصعود العالمي على الداخل المصري.

قراءة تحليلية للمشهد

ويرى المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، أن استمرار الاتجاه الصعودي للذهب خلال الفترة المقبلة يظل مرهونًا بتطورات السياسة النقدية الأمريكية، ومسار التوترات الجيوسياسية العالمية، إضافة إلى حركة الدولار في الأسواق الدولية. 

وأضا الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه في حال استمرت هذه العوامل الداعمة، قد تشهد أسعار الذهب مزيدًا من الارتفاعات، ما يضع المستهلكين والمستثمرين في مصر أمام معادلة صعبة بين الشراء بغرض الادخار أو الترقب انتظارًا لأي تصحيح سعري محتمل.

وفي ظل هذا المشهد، يبقى الذهب لاعبًا رئيسيًا في المعادلة الاقتصادية، ومؤشرًا حساسًا يعكس حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، وهو ما يجعل تحركاته محل متابعة دقيقة من المصريين، سواء من المستثمرين أو المواطنين العاديين.

الذهب سوق الذهب أسعار الذهب

