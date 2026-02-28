ربنا يهديك .. ممدوح شاهين يرد على أزمة خالد الصاوي: لا حجز على أموالي.. وتصريحاته غير صحيحة

كشف المنتج ممدوح شاهين كواليس الجدل المثار حول أزمته مع الفنان خالد الصاوي، نافيًا بشكل قاطع ما تردد عن الحجز على أرصدته البنكية، ومؤكدًا أن ما تم تداوله في هذا الشأن «غير صحيح تمامًا».

وقف الشيكات أو تجميد الحسابات

وأوضح شاهين خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج «أسرار» على شاشة «النهار»، أن الحديث عن وقف الشيكات أو تجميد الحسابات البنكية لا يمت للواقع بصلة، مشيرًا إلى أن الحجز حال حدوثه يكون على قيمة المبلغ محل النزاع فقط، بينما يظل الحساب البنكي يعمل بصورة طبيعية.

وأضاف أن قيمة المبلغ المتداول في الأزمة تبلغ 130 ألف جنيه.

مسألة تسويق الأعمال الفنية

وتطرق شاهين إلى مسألة تسويق الأعمال الفنية، موضحًا أنه سبق ونجح في بيع عمل يحمل اسم خالد الصاوي، لكنه أشار إلى أنه منذ عام 2018 لم ينتج مسلسلًا يُسوّق باسمه، لافتًا إلى أن تغيرات السوق وتبدل الاتجاهات الفنية أمر طبيعي في صناعة الدراما.

تجربة التعاون مع الصاوي

وأعرب شاهين عن ندمه على تجربة التعاون مع الصاوي، مؤكدًا أنه لو عاد به الزمن لما كررها، مختتمًا حديثه برسالة مباشرة له قال فيها: «ربنا يهديك».