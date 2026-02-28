سمسم شهاب: أم كلثوم والعزبي ورشدي أعادوا تعريف الغناء الشعبي

كشف المطرب سمسم شهاب عن رؤيته الخاصة لمفهوم الغناء الشعبي، مؤكدًا أن أي محاولة لتقييد هذا اللون الفني أو تشويهه تعد ظلمًا للتاريخ الموسيقي المصري.

وأوضح شهاب خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن أسماء كبيرة مثل أم كلثوم، محمد العزبي، ومحمد رشدي ساهمت في إعادة تعريف الغناء الشعبي، ليس بالصخب أو المبالغة، بل بالطرب الأصيل والكلمة الراقية التي تصل إلى وجدان الجمهور.

وقال شهاب في حديثه: "الشعب المصري يعرف قيمة الطرب الأصيل، والفنان الشعبي الحقيقي يستطيع أن يقدم جميع أنواع الغناء إذا كان صوته مثقفًا وفنيًا، كما فعل العزبي ورشدي، وحتى أم كلثوم كانت تمثل مدرسة متكاملة في احترام الجمهور والطرب الراقي".

وأضاف: "الغناء الشعبي اليوم يتعرض لتحريف كبير، لذلك من المهم أن نعيد للأجيال الجديدة مفهوم المطرب الشعبي الحقيقي، الذي يجمع بين الموهبة، الثقافة الصوتية، والقدرة على إيصال رسالة الفن بدون إسفاف".

واختتم شهاب حديثه مؤكدًا أن دور الفنان الشعبي ليس فقط الترفيه، بل المحافظة على التراث الموسيقي المصري، وإعادة الاعتبار لمقامات الطرب والأداء الراقي الذي برع فيه كبار الفنانين مثل أم كلثوم، العزبي، ورشدي، داعيًا جميع المطربين الشباب إلى الاقتداء بهذه النماذج والحفاظ على سمعة الأغنية الشعبية.