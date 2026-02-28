قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتصالات مكثفة للرئيس السيسي .. أحمد موسى: إحنا في العالم العربي على قلب رجل واحد
تعليق قوي من أحمد موسى على الهجمات الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران| بث مباشر
أحمد موسى: الضربة الأمريكية الإسرائيلية لا علاقة لها بالنووي الايراني وهدفها إسقاط النظام الايراني
أحمد موسى: محدش عارف خامنئي عايش ولا لا وإسرائيل بتقول إنه مات
سفارة مصر بالدوحة تهيب بالمصريين الالتزام بتعليمات السلامة في ضوء التطورات الإقليمية
قرب على 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026
ترامب: إيران ستحتاج سنوات للتعافي من الهجوم
سمسم شهاب يفتح النار على شباب المهرجانات: بنشوف مهازل وهرتلة
30 دقيقة.. زد يتقدم على الأهلي بهدف ميسي في الدوري
وزارة الصحة الكويتية تعلن استقبال 12 حالة إصابة جراء الضربات الإيرانية
زعيم كوريا الشمالية يقدم هدية قاتلة لكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين
1500 جنيه .. العمل تحدد الفئات المستحقة وطريقة الحصول على المنحة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

طموح وأحلام | سمسم شهاب يكشف لأول مرة تفاصيل جديدة عن مشواره الفني

سمسم شهاب
سمسم شهاب
عبد الخالق صلاح

تحدث المطرب سمسم شهاب عن بداياته مع الغناء، موضحًا أن اختياره للفن لم يكن قرارًا سهلًا يمكن حسمه بإجابة واحدة، لأن الأمر يجمع بين الموهبة والرغبة في اتخاذ الغناء مهنة. 

وأكد خلال حواره في برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم،  أن الموهبة كانت العامل الأساسي الذي قاده إلى هذا الطريق، لكنها لم تكن وحدها، إذ اختار أن يمتهن الفن أيضًا وأن يجعل منه مصدر رزق، بصراحة مع نفسه قبل أي شيء.

وأشار إلى أنه بعد احترافه الغناء وتحقيقه عائدًا ماديًا منه، لم يكن طموحه ماديًا بقدر ما كان فنيًا، إذ كان يسعى إلى أن يضع اسمه بين كبار الفنانين الذين طالما استمع إليهم وتأثر بهم، وأن يصبح واحدًا ممن قدموا إضافة حقيقية للأغنية الشعبية في مصر.

وعن تصنيفه كمطرب شعبي، أوضح سمسم شهاب أن مفهوم «المطرب الشعبي» تعرض لكثير من التحريف، مؤكدًا أن المطرب الشعبي في حقيقته هو مطرب الشعب، وهو لقب كبير لا ينتقص من صاحبه، واستشهد بنماذج خالدة في تاريخ الغناء مثل أم كلثوم، ومحمد العزبي، ومحمد رشدي، الذين وُصفوا بأنهم فنانون شعبيون، رغم أنهم قدموا طربًا راقيًا وكلمات ما زالت حاضرة في وجدان الجمهور حتى اليوم.

وأكد أن الغناء الشعبي الحقيقي لا يعني الصخب أو المبالغة، بل يعني الطرب الأصيل والكلمة الجميلة والأداء المتقن، مشددًا على أن المطرب الشعبي يجب أن يمتلك القدرة على أداء مختلف ألوان الغناء، إذا كان صوته مثقفًا فنيًا إلى جانب الموهبة.

وأوضح أن «ثقافة الصوت» تعني القدرة على التنقل بين المقامات بسلاسة، والتحكم في الطبقات الصوتية، والحفاظ على سلامة النغم أثناء الأداء، لأن ذلك لا يشكل فقط جودة الغناء، بل يسهم أيضًا في تشكيل أذن المستمع والارتقاء بذوقه الفني.

خط أحمر المطرب سمسم شهاب مشواره الفني

