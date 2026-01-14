ارتفاع جديد.. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم

قفز سعر الذهب محليا في التعاملات المسائية علي كافة الأعيرة الذهبية، وسجل سعر الذهب عيار 21 الآن 6205 جنيها للبيع مقارنة 6150 جنيها للبيع بمستهل التعاملات المسائية بزيادة قدرها 55 جنيها.

ويستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر يوم الأربعاء

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 7090 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7070جنيها.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 إلى 6500 جنيها.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 نحو 6480 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو6205 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 6185 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5320 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5300 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4135 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4125 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى3545 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3535 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 49640 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 49480 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 220570 جنيها.

سجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 219855 جنيها.

سعر الذهب عالميا

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي4635.03 دولار أمريكي.