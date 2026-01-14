قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 بـ 488 ريالا

أسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في السعودية
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في المملكة العربية السعودية، خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب دون مصنعية في السعودية اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت نحو 557.25  ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت نحو 511 ريالا سعوديا.  

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو سجلت 487.75 ريالا سعوديا.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت نحو 418 ريالا سعوديا.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 سجلت نحو 325 ريالا سعوديا.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 وصلت إلى نحو 278.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو 17335.50ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 3901 ريال سعودي.

سعر الذهب عالميا اليوم 

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4622.78 دولار أمريكي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا
يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.
 

أسعار النفط عالميًا
عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

أسعار الذهب السعودية أسعار الذهب دون مصنعية الجنيه الذهب الأوقية

