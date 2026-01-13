سعر الذهب في السعودية الآن

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في المملكة العربية السعودية، خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب دون مصنعية في السعودية اليوم الثلاثاء:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت نحو 553.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت نحو 507.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو سجلت 484 ريالا سعوديا.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت نحو 415 ريالا سعوديا.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 سجلت نحو 322.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 وصلت إلى نحو 276.75 ريالا سعوديا.

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو 17209ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 3873 ريالا سعوديا.

سعر الذهب عالميا اليوم الثلاثاء

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي4588.78 دولار أمريكي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:



معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.



أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.