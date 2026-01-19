قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد
شاهد | صدى البلد يوثق اشتباكات جماهير السنغال مع الأمن المغربي في نهائي أمم أفريقيا
فيديو صدى البلد | ساديو ماني يتدخل وينقذ نهائي كأس أمم إفريقيا بعد انسحاب السنغال
قبل تطبيق إجراءات مضادة ضد أمريكا.. أوروبا تسعى لحل دبلوماسي لقضية جرينلاند
نوابالي: استخدموا منشفتي التي تحملونها لمسح دموعكم
موعد الحكم النهائي في قضية بطل الدوري بين الأهلي وبيراميدز
مصر تبحث إجراءات تفعيل اتفاقيات إنشاء آبار جوفية وسدود حصاد أمطار في أوغندا ورواندا
بث مباشر.. انطلاق مؤتمر الأوقاف "المهن في الإسلام وعصر الذكاء الاصطناعي"
شراء أبسطة دولية جديدة استعدادا لإقامة البطولة الأفريقية للمصارعة بالإسكندرية
الكيلو بـ80 .. أسعار الفراخ البيضاء والبانيه اليوم
حماس: 9300 أسير في سجون الاحتلال بينهم آلاف المعتقلين بلا تهمة
مصابون بنيران مسيرة إسرائيلية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة
اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين

أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة
أمل مجدى

يهتم المواطنون بأسعار الخضروات والفاكهة لذلك نرصد لكم الأسعار في أسواق الجملة والتجزئة في مصر، اليوم الإثنين 19 يناير 2026،والتي شهدت  حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن.

أسعار الخضروات

الطماطم: 6 إلى 10 جنيهات.

البطاطس: 5 إلى 11 جنيهًا.

البصل: 4 إلى 10 جنيهات.

الكوسة: 10 إلى 16 جنيهًا.

الجزر: 5 إلى 10 جنيهات.

الباذنجان البلدي: 10 إلى 14 جنيهًا.

الفلفل: 14 إلى 18 جنيهًا .

ملوخية: 18 إلى 22 جنيهًا.

الخيار: 9 إلى 15 جنيهًا.

بسلة : 18 إلى 22 جنيهًا.

سبانخ : 10 إلى 14 جنيهًا.

الليمون: 15 إلى 25 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

استقرت أسعار الفاكهة‌ لمعظم الأصناف وجاءت كالآتى..

سعر كيلو البرتقال البلدي والسكري :ما بين 9 إلى 13 جنيهاً

وسعر برتقال "أبو سرة" ما بين 10 إلى 15 جنيهاً.

أما اليوسفي سعره ما بين 5 إلى 11 جنيهاً.

وسعر الجريب فروت ما بين 7 و10 جنيهات للكيلو.

أما سعر كيلو الجوافة بين 15 و25 جنيهاً،

وسجلت الفراولة ما بين 17 إلى 27 جنيهاً للكيلو.

وسعر الكانتلوب يتراوح بين 8 إلى 16 جنيهاً

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات خاطئة.. سقوط أسطورة ليلى عبداللطيف بعد فوز السنغال

هل غدا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس

هل غدًا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس| قرار حكومي يحدد المستحقين

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الاهلي

لاعب الزمالك السابق يوقع للأهلي خلال ساعات

منتخب السنغال

تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

جماهير السنغال

اشتباكات بين جماهير السنغال والمغرب فى نهائي كأس أمم إفريقيا.. شاهد

أحمد موسي

أحمد موسي يهاجم وليد الركراكي: مدرب فاشل وأضاع البطولة على المغرب

رفع اشغالات

محافظ الشرقية..انتفاضة تنفيذية لإزالة الإشغالات واستعادة المظهر الحضاري لمدن المحافظة

ازالة تعدي

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

محافظ الشرقية

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

بالصور

مى عمر تثير التساؤلات حول خصرها المنحوت على السوشيال ميديا

مى عمر
مى عمر
مى عمر

نانسي عجرم تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 5 ملايين جنيه

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

فيديو

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

