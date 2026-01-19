أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين

يهتم المواطنون بأسعار الخضروات والفاكهة لذلك نرصد لكم الأسعار في أسواق الجملة والتجزئة في مصر، اليوم الإثنين 19 يناير 2026،والتي شهدت حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن.

أسعار الخضروات

الطماطم: 6 إلى 10 جنيهات.

البطاطس: 5 إلى 11 جنيهًا.

البصل: 4 إلى 10 جنيهات.

الكوسة: 10 إلى 16 جنيهًا.

الجزر: 5 إلى 10 جنيهات.

الباذنجان البلدي: 10 إلى 14 جنيهًا.

الفلفل: 14 إلى 18 جنيهًا .

ملوخية: 18 إلى 22 جنيهًا.

الخيار: 9 إلى 15 جنيهًا.

بسلة : 18 إلى 22 جنيهًا.

سبانخ : 10 إلى 14 جنيهًا.

الليمون: 15 إلى 25 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

استقرت أسعار الفاكهة‌ لمعظم الأصناف وجاءت كالآتى..

سعر كيلو البرتقال البلدي والسكري :ما بين 9 إلى 13 جنيهاً

وسعر برتقال "أبو سرة" ما بين 10 إلى 15 جنيهاً.

أما اليوسفي سعره ما بين 5 إلى 11 جنيهاً.

وسعر الجريب فروت ما بين 7 و10 جنيهات للكيلو.

أما سعر كيلو الجوافة بين 15 و25 جنيهاً،

وسجلت الفراولة ما بين 17 إلى 27 جنيهاً للكيلو.

وسعر الكانتلوب يتراوح بين 8 إلى 16 جنيهاً