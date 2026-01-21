أسعار الخضروات في الأسواق اليوم: الخيار بـ20 والكوسة بـ25 جنيها

قدم برنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عبيدة أمير ونهاد سمير، وأحمد دياب، فقرة خاصة عن أسعار الخضروات اليوم في الأسواق.

وقالت مراسلة البرنامج ماهيتاب مختار، إنها متواجدة بأحد محلات الخضار، لمعرفة الأسعار خلال هذه الفترة,

وكشف صاحب محل خضار، أن سعر الكوسة بـ 25 جنيه، والليمون اليوم بـ 30 جنيه، وأن سعر الجزر يسجل اليوم 12.5، وأن سعر الذرة السكري 25 جنيه.

وأوضح أن الفلفل الحار بـ 25 جنيها، والخيار بـ 20 جنيها، وأن الفلفل الرومي بـ 25 جنيها، الفلفل الأحمر 45 جنيها، وأن الباذنجان بـ 25 جنيها.