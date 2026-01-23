حالة الطقس.. أجواء مشمسة مستقرة بأغلب الأنحاء وسحب فوق سيناء

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية عن مستجدات حالة الطقس، الآن، حيث تسود أجواء مشمسة مستقرة على شمال البلاد مع وجود بعض السحب العالية الغير مؤثرة على جنوب البلاد وسيناء.

حالة الطقس اليوم في مصر

من المتوقع، حول حالة الطقس اليوم، أن يكون هناك نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية ،وتكون الأتربة العالقة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد .

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الجمعة، يشهد مجموعة من الظواهر الجوية التي قد تؤثر على حركة السير والنشاط اليومي في مختلف محافظات الجمهورية.

الظواهر الجوية اليوم وحالة البحرين

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الجمعة، يشهد مجموعة من الظواهر الجوية التي قد تؤثر على حركة السير والنشاط اليومي في مختلف محافظات الجمهورية.

عن حالة البحرين والملاحة البحرية، يكون البحر المتوسط حالته معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين (1.5 : 2.5) متر، والبحر الأحمر مستقر وحالته معتدلة، بارتفاع أمواج بين (1.5 : 2) متر.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم الجمعة، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 13 درجة

جنوب سيناء 25 للعظمى والصغرى 15 درجة

شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 7 درجات

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 12 درجة