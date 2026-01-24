الطقس غدا.. الأجواء شديدة البرودة وأمواج البحر مضطربة ببعض الشواطئ

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا، الاحد، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، بينما يكون شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس غدا الأحد في مصر

وأشارت هيئة الأرصاد، ان الطقس غدا، يشهد تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 3 إلى 10 صباحًا على مناطق من شمال البلاد، تمتد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

عن حالة البحرين، خلال الطقس غدا، يكون الطقس البحر المتوسط معتدل، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر، بينما يكون البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.5 و2.5 متر.

درجات الحرارة غدا في مصر

أما درجات الحرارة غدا، المتوقعة، خلال حالة الطقس غدا، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22 – الصغرى 12 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 – الصغرى 11 درجة، مع نشاط للرياح قد يثير الرمال والأتربة على مناطق من السلوم ومطروح.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21 – الصغرى 11 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 24 – الصغرى 14 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 23 – الصغرى 8 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 26 – الصغرى 12 درجة.

وناشدت هيئة الأرصاد، قائدي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة المائية، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر.