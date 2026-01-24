قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير آثار: المصريون القدماء أول من أسسوا جهاز شرطة في التاريخ
مسؤول أمني إسرائيلي: حشود أمريكية غير مسبوقة في المنطقة.. واحتمال الضربة لإيران قائم
قرصنة فيلم الملحد .. وإلسارق يستغفر الله | تفاصيل مثيرة
قيادي بمستقبل وطن: الأمن والاستقرار هما «الوقود» الحقيقي لجذب المستثمر المحلي والأجنبي
العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود.. معرض لسفارة بلغاريا في مكتبة الإسكندرية
حزب الله: نحن نواجه صراعاً كبيراً يقوده الدكتاتور الأمريكي
طقس الغد .. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق
رئيس الوزراء اللبناني لـ ماكرون: ملتزمون بتطبيق خطة حصر السلاح
3.7 مليون يورو دعما عاجلا .. مولدات أوروبية تنقذ منشآت حيوية في أوكرانيا
أوجسبورج يقلب الطاولة على بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى
تحرك برلماني لضمان توافر السلع بأسعار عادلة قبل رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
الرقابة الإدارية تستعرض أدواتها المستحدثة لمنع ومكافحة الفساد في معرض الكتاب
أخبار البلد

الطقس غدا.. الأجواء شديدة البرودة وأمواج البحر مضطربة ببعض الشواطئ

نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا، الاحد، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، بينما يكون شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس غدا الأحد في مصر

وأشارت هيئة الأرصاد، ان الطقس غدا، يشهد تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 3 إلى 10 صباحًا على مناطق من شمال البلاد، تمتد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

عن حالة البحرين، خلال الطقس غدا، يكون الطقس البحر المتوسط معتدل، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر، بينما يكون البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.5 و2.5 متر.

درجات الحرارة غدا في مصر

أما درجات الحرارة غدا، المتوقعة، خلال حالة الطقس غدا، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22 – الصغرى 12 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 – الصغرى 11 درجة، مع نشاط للرياح قد يثير الرمال والأتربة على مناطق من السلوم ومطروح.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21 – الصغرى 11 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 24 – الصغرى 14 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 23 – الصغرى 8 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 26 – الصغرى 12 درجة.

وناشدت هيئة الأرصاد، قائدي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة المائية، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

أيُهما أفضل في تنظيف الفم: السواك أم فرشاة الأسنان؟.. أزهري يجيب

مجلس حكماء المسلمين: تمكين الشباب ركيزة أساسية لصياغة تعليم يعزز القيم

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى ال 74 لعيد الشرطة

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الشرطة

أضف هذا المكون للطعام واحم نفسك من الاكتئاب والسرطان

إسماعيل فرغلي يساند نضال الشافعي خلال عزاء والدته بالحامدية الشاذلية

أسباب التهاب القولون.. من العدوى إلى المناعة وضعف تدفق الدم

ماسك يلمح لاقتراب الضوء الأخضر في أوروبا والصين لنظام القيادة الذاتية من تسلا

فيديو

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

