زحمة حدائق الأهرام تصل البرلمان.. نائبة تقترح تحويل المنطقة إلى حي منفصل
باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي
رحلة تنوير وذاكرة أمة.. رموز الفكر والسياسة يناقشون دور الأهرام في تشكيل العقل المصري عبر 150 عامًا
أخبار التكنولوجيا | OpenAI تبدأ تدريب الروبوتات سرا.. أول روبوت فاخر يرتدي ملابس ذهبية.. سناب شات توسع صلاحيات الآباء على حسابات الأبناء
جو كول: محمد صلاح قد ينهي مسيرته بشكل خيالي مع ليفربول في حالتين
إنفوجراف| طريقة استخراج كارت اشتراك المترو الذكي
800 ألف دولار.. تفاصيل خطف بيراميدز صفقة سوبر من الأهلي
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال والقنوات الناقلة
قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
ازاي تروح معرض الكتاب من رمسيس والجيزة والمعادي؟
موزمبيق.. مقتل 122 شخصا وتدمير أكثر من 500 منزل في أسوأ فيضانات تشهدها البلاد
يضعف النظام الدولي.. إسبانيا تعلن أسباب رفضها الانضمام لمجلس السلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم 

 

اسعار الذهب اليوم
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 7382 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 6460 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5537 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 51680 جنيه.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

 


الدولار الأمريكي

سعر البيع: 47.19 جنيه

سعر الشراء: 47.09 جنيه

اليورو

سعر البيع: 55.24 جنيه

سعر الشراء: 55.11 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 63.40 جنيه

سعر الشراء: 63.23 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 12.58 جنيه

سعر الشراء: 12.55 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 12.85 جنيه

سعر الشراء: 12.82 جنيه

رمال

كما كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد اليوم تشهد انخفاضات في درجات الحرارة، وأن اليوم هناك انخفاضات عن أمس بـ درجتين، لكن تظل درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام.

الأرصاد

العظمى على القاهرة 21 
ولفتت إلى أن العظمى على القاهرة اليوم تسجل 21 درجة اليوم، وأن البلاد اليوم تشهد زيادة في سطوع الشمس، بخلاف أمس كان هناك حجب كامل في الشمس، وأن هناك انخفاض في السحب.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة في المناطق الشمالية تكون أقل في درجات الحرارة من المناطق الموجودة في المحافظات الجنوبية، وأن درجات الحرارة في الاقصر واسوان تصل لـ 29 درجة.

وأوضحت أن درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى متوقع أن تسجل بين 11 لـ  12درجة، والمدن الجديدة 10 درجات، وشمال الصعيد تسجل 7 و8 درجات، ولذلك على الجميع الحذر من الانخفاضات في درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن اليوم متوقع رياح بالسواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري لكن تقل عن الأيام السابقة، وقد يكون معها إثارة لبعض الرمال والاتربة.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر :

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

العاصمة الإدارية 22 10

6 اكتوبر 22 11

بنهــــا 21 12

دمنهور 20 11

وادى النطرون 21 12

كفر الشيخ 20 11

بلطيم 20 11

المنصورة 21 12

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 11

طنطا 20 11

دمياط 21 12

بورسعيد 21 13

الإسماعيلية 23 11

السويس 22 12

العريش 22 11

رفح 21 10

رأس سدر 23 12

نخل 21 08

كاترين 14 04

الطور 22 13

طابا 21 11

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 25 15

الاسكندرية 20 13

العلمين 20 13

مطروح 19 12

السلوم 21 11

سيوة 21 10

رأس غارب 24 14

سفاجا 25 15

مرسى علم 26 17

الشلاتين 30 20

حلايب 26 19

أبو رماد 25 17

مرسى حميرة 26 18

أبــــــرق 30 19

جبل علبة 27 16

رأس حدربة 24 17

الفيوم 22 09

بني سويف 22 09

المنيا 21 08

أسيوط 20 07

سوهاج 24 08

قنا 26 09

الأقصر 28 10

أسوان 30 12

الوادى الجديد 26 09

أبوسمبل 29 13
 

الأرصاد الأرصاد الجوية سعر الذهب الذهب الذهب والدولار الطقس

