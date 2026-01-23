رمال وأتربة.. الأرصاد توجه تحذير عاجل لسكان هذه المناطق

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد اليوم تشهد انخفاضات في درجات الحرارة، وأن اليوم هناك انخفاضات عن أمس بـ درجتين، لكن تظل درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام.

العظمى على القاهرة 21

ولفتت إلى أن العظمى على القاهرة اليوم تسجل 21 درجة اليوم، وأن البلاد اليوم تشهد زيادة في سطوع الشمس، بخلاف أمس كان هناك حجب كامل في الشمس، وأن هناك انخفاض في السحب.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة في المناطق الشمالية تكون أقل في درجات الحرارة من المناطق الموجودة في المحافظات الجنوبية، وأن درجات الحرارة في الاقصر واسوان تصل لـ 29 درجة.

وأوضحت أن درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى متوقع أن تسجل بين 11 لـ 12درجة، والمدن الجديدة 10 درجات، وشمال الصعيد تسجل 7 و8 درجات، ولذلك على الجميع الحذر من الانخفاضات في درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن اليوم متوقع رياح بالسواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري لكن تقل عن الأيام السابقة، وقد يكون معها إثارة لبعض الرمال والاتربة.

كما توقع الخبراء حدوث نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، فضلا عن فرص تكون أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية .

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر :

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

العاصمة الإدارية 22 10

6 اكتوبر 22 11

بنهــــا 21 12

دمنهور 20 11

وادى النطرون 21 12

كفر الشيخ 20 11

بلطيم 20 11

المنصورة 21 12

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 11

طنطا 20 11

دمياط 21 12

بورسعيد 21 13

الإسماعيلية 23 11

السويس 22 12

العريش 22 11

رفح 21 10

رأس سدر 23 12

نخل 21 08

كاترين 14 04

الطور 22 13

طابا 21 11

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 25 15

الاسكندرية 20 13

العلمين 20 13

مطروح 19 12

السلوم 21 11

سيوة 21 10

رأس غارب 24 14

سفاجا 25 15

مرسى علم 26 17

الشلاتين 30 20

حلايب 26 19

أبو رماد 25 17

مرسى حميرة 26 18

أبــــــرق 30 19

جبل علبة 27 16

رأس حدربة 24 17

الفيوم 22 09

بني سويف 22 09

المنيا 21 08

أسيوط 20 07

سوهاج 24 08

قنا 26 09

الأقصر 28 10

أسوان 30 12

الوادى الجديد 26 09

أبوسمبل 29 13

